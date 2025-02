Verabschiedung des Familiengottesdienstteams

Straß. Das Familiengottesdienstteam wurde in einem Pfarrgottesdienst in Straß verabschiedet. Maria Habermeyer, Maria Friedl und Petra Kugler haben fast 30 bzw. 20 Jahre lang Familiengottesdienste in der Pfarrei Maria Himmelfahrt in Straß vorbereitet und durchgeführt. Gemeindereferent Johannes Baur dankte den 3 Mitarbeiterinnen für die gute Zusammenarbeit und ihr Engagement und überreichte ihnen 3 Rosensträuße. Im Team verblieben ist Nadine Pickhard, die weiterhin für die neue Aufgabe zu Verfügung steht. Neu dazugekommen sind Frau Lucia Meiners und Frau Theresa Mayr, die auf dem Bild fehlt. Gemeindereferent Baur freute sich über den nahtlosen Übergang und dankte für die Bereitschaft der neuen Mitglieder diese Aufgabe tatkräftig weiterzuführen.

Verabschiedung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Johannes Baur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis