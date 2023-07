Vor dem Seniorenheim Auto angefahren und aus dem Staub gemacht

Vor dem Seniorenheim in Straß hat ein Unbekannter ein Auto angefahren. Der Schaden liegt bei mindestens 2000 Euro.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr einen am Parkplatz des Seniorenheimes in der Neuburger Straße in Straß abgestellten Wagen der Marke Audi touchiert. Allerdings kümmerte er sich nicht um den Schaden.

Die Polizei Neuburg schätzt den Schaden auf etwa 2000 Euro. Der Radkasten vorne rechts und die Beifahrertür vorne und hinten wurde dabei beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)