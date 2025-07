Winterlust Straß feiert 120-Jähriges und Standeinweihung

Am letzten Juni-Wochenende haben die Schützen ihr Gründungsfest mit Segnung der neuen Schießanlage begangen. Der Samstag stand im Zeichen verschiedener Wettbewerbe, wie Maßkrugstemmen, Wettsägen und Dreier-Kombilauf. Von den neun Mannschaften erreichte der Bayern-Fanclub mit Jaroslaw Bordewicz sowie Andreas und Niklas Stöckl den ersten Platz. Die Winterlust-Schützen und die FFW Straß-Moos teilten sich den zweiten Rang. Der Gewinn waren Gutscheine für das Sportheim in Höhe von 60 bzw. jeweils 30 €. Der Festsonntag wurde traditionell begangen. Nach Empfang der Orts- und Schützenvereine erfolgte um 10 Uhr der Festgottesdienst an der Sportheim-Terrasse. Kaplan John Edosomwan erinnerte an die Geschichte der Schützenvereine und deren Entwicklung bis in die heutige Zeit. Die Marktmusikkapelle umrahmte die Feier, die mit dem Totengedenken und der Bayernhymne endete. Als erster Festredner gratulierte Gauschützenmeister Markus Mayr dem Jubelverein und bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement über die Jahrzehnte hinweg. Er übergab eine Erinnerungsscheibe und einen Barbetrag für die Vereinskasse. Schützenmeister Klaus Hutter blickte in seiner Ansprache auf die Vereinsgeschichte zurück bis hin zum Umzug ins Sportheim und den Einbau der sieben neuen DISAG-Stände. Sein Dank galt allen Helferinnen und Helfern, besonders dem 2. Schützenmeister Thomas Wolter für die vielen Stunden, allen Spendern sowie dem SV Straß. Ein weiterer Punkt waren Ehrungen des Bayerischen Sportschützenbundes und Dankurkunden für die Schießstand-Spender. Zudem wurde die von Schützenmeister Klaus Hutter gegebene Einweihungsscheibe ausgeschossen, wobei ein Vertreter der Vereine und der Stifter-Familien teilnehmen konnte. Das beste Blattl erzielte Florian Mühlbauer mit einem 65 Teiler, gefolgt von Peter Kiowski (131), Dritter wurde Ehrenmitglied Albert Heidl (746). Mit Böllersalven der Schützenfreunde Burgheim klang das Fest aus, wobei die letzten Besucher erst in den Abendstunden nach Hause gingen.

