Streit bei Party in Neuburg endet für 41-Jährigen in der Zelle

In einer Wohngemeinschaft in der Berliner Straße in Neuburg ist ein Mann nach einem Streit leicht verletzt worden. Vier Männer im Alter zwischen 41 und 49 Jahren feierten Mittwochnacht in der Berliner Straße eine gemeinsame Party und lösten zunächst einen polizeilichen Einsatz wegen Ruhestörung aus. Die Männer wurden gegen 0.45 Uhr zur Ruhe ermahnt und die Polizeistreife rückte wieder ab.

Polizei Neuburg muss zwei Mal zur selben Party ausrücken

Gegen 2.15 Uhr kam es nach einem Streit zu einem erneuten Einsatz mit Beteiligung von Polizei und Kräften des Rettungsdienstes. Vermutlich aufgrund starker Alkoholisierung gerieten zwei der Männer in einen Konflikt und wurden handgreiflich. Nach einer Schubserei stürzte ein 41-jähriger Mann und wurde im Gesicht leicht verletzt.

Er wurde zunächst ambulant im Krankenhaus versorgt, wurde dann aber in Gewahrsam genommen, da er seinem Kontrahenten Konsequenzen androhte und nicht auszuschließen war, dass es zu einer erneuten Auseinandersetzung kommt. Der Verletzte verbrachte deshalb die restliche Nacht im Haftraum der Polizei. Gegen einen 49-jährigen Mann wird ermittelt wegen Körperverletzung, so die Polizei Neuburg. (AZ)