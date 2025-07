Zwei Männer prügeln sich am Viktualienmarkt

Zwei Männer gerieten Montagabend gegen 19.30 Uhr am Viktualienmarkt in Ingolstadt in einen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Die beiden 44 und 33 Jahre alten Männer prügelten sich und jagten sich dabei gegenseitig über den Platz, teilt die Polizei mit. Beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten konnte zunächst nur der 44-Jährige am Viktualienmarkt angetroffen werden, der 33-Jährige war geflüchtet und wurde im Rahmen der Fahndung in der Theresienstraße festgestellt. Während der 44-Jährige offensichtlich unverletzt war, wies der 33-Jährige leichte Verletzungen am Hals und an den Händen auf. Der genaue Hergang der Auseinandersetzung muss durch Zeugenvernehmungen geklärt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Viktualienmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis