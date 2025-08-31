Streit eskaliert: Großer Polizeieinsatz im Ingolstädter Norden

In Ingolstadt ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Streit derart eskaliert, dass die Polizei ein Spezialeinsatzkommando hinzurufen musste. Nach Angaben der Polizei Ingolstadt gerieten gegen 22.15 Uhr in einer Wohnung im Ingolstädter Norden zwei weibliche und eine männliche Person in Streit. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt. Im Verlauf des Streites kam es zu körperlichen Übergriffen seitens des 40-jährigen Mannes auf die 32- und 33-jährigen Frauen. Ein zwischenzeitlich hinzugekommener Bekannter und ein unabhängiger Zeuge verständigten schließlich die Polizei.

40-Jährige steht beim Eintreffen der Polizei blutüberströmt am Fenster

Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung vor Ort befand sich die männliche Person am beschädigten Fenster des Mehrfamilienhauses und zeigte sich verbal ausfällig und blutüberströmt. Im Treppenhaus wurden die beiden leicht verletzten Frauen angetroffen. Aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation und da nicht auszuschließen war, dass der 40-Jährige gefährliche Gegenstände bei sich hat, wurde ein Spezialeinsatzkommando verständigt.

Polizei kann 40-Jährigen noch vor Eintreffen des Spezialeinsatzkommandos festnehmen

Noch vor Eingreifen des Spezialeinsatzkommandos kam der 40-Jährige schließlich aus der Wohnung und konnte dort widerstandslos festgenommen werden. Er wurde daraufhin zur Wundversorgung ins Klinikum Ingolstadt verbracht. Da alle Beteiligten den Konsum von Rauschmitteln einräumten, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt bei allen Beteiligten eine Blutentnahme durchgeführt. Keiner der Beteiligten wurde schwerer verletzt. (AZ)