Huba-Dach: Unter dem Kleinkrieg darf nicht die ganze Stadt leiden

Das Leben könnte so schön und einfach sein! Die Menschen verstehen sich, arbeiten zusammen und lösen auch gemeinsam Probleme. Der Streit um den zu hoch gebauten Dachstuhl am Huba in Neuburg wird jedoch vom genauen Gegenteil beherrscht. Die Brüder Leotrim und Bajram Gashi auf der einen und Johannes Olbrich auf der anderen Seite tauschen sich nur noch über Anwälte aus, die Fronten bleiben verhärtet und die Chance auf eine einvernehmliche Lösung schwindet immer mehr.

