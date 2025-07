Zuschüsse bleiben Streithema im Kreisausschuss

Wegen vielerorts klammer Kassen fällt es immer mehr Kommunen und Landkreisen schwer, Vereine, öffentliche Einrichtungen und kulturelle Angebote als Teil der sogenannten freiwilligen Leistungen finanziell zu unterstützen. Die Region bildet hierbei keine Ausnahme, im Gegenteil, wie die hitzigen Debatten zeigen, die zwischen den Rathäusern des Landkreises und dem Landratsamt beispielsweise beim Thema Kreisumlage geführt werden. Am Donnerstag tagte der Kreisausschuss zu den jährlich wiederkehrenden Förderungen und einmal mehr wurde klar, welch große Bauchschmerzen manche Mitglieder des Gremiums mit den einzelnen Positionen haben.

Neuburgs OB Bernhard Gmehling kritisiert geringen Zuschuss für das Parkbad

Das gilt insbesondere für Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU), seit jeher ein loyaler Unterstützer des Neuburger Parkbades und gleichzeitig größter Kritiker der geringen Zuschüsse vonseiten des Landkreises. Wie schon in den vergangenen Jahren fließen 250.000 Euro in das Hallenbad, beantragt waren 400.000 Euro zur Deckung des Defizits von zuletzt rund 1,7 Millionen Euro. „Es ist doch ein wichtiges Anliegen, dass unsere Kinder, Jugendliche und Studenten, oft aus fremden Ländern, schwimmen lernen können. Das ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe“, so Gmehling in seiner Kritik an dem Zuschuss. Man müsse hier zeitnah „kräftig drauflegen“, auch weil es eben keine Einrichtung nur für Neuburg, sondern für die Menschen aus dem gesamten Landkreis sei. In der Sache sei er bei ihm, antwortete Landrat Peter von der Grün, allerdings lasse es die finanzielle Gesamtlage eben nicht zu. Außerdem sei bereits über eine Erhöhung der Nutzungsgebühren für Schulen ein Beitrag geleistet worden.

Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck (CSU) störte sich unterdessen an den Positionen, die ohne festen Betrag beantragt wurden, wie beim Historischen Verein Neuburg, der Schrobenhausener Musikschule und dem Spargelmuseum. Zunächst stellte er den Antrag, die Beträge pauschal um 50 Prozent zu kürzen, zog ihn dann allerdings wieder zurück und kündigte an, lediglich gegen diese Punkte zu stimmen. „Ich merke schon, es entsteht keine echte Diskussion, wir gehen wieder in die Haushaltsberatungen und alles bleibt, wie es ist. Wir kommen einfach nicht weiter“, mahnte Hirschbeck hinsichtlich notwendiger Einsparungen. Parteikollege Gmehling widersprach ihm vehement, die freiwilligen Zuschüsse seien hervorragend angelegtes Geld, weil sie Vereine und Ehrenamtliche unterstützen, die durch ihren Einsatz gesellschaftliche Aufgaben übernehmen, die der Kreis gar nicht leisten könne. Auch Werner Widuckl (SPD) warnte davor, bereits im Haushalt und bei den Empfängern eingeplante Zuschüsse infrage zu stellen. „Die paar Hundert Euro sind meines Erachtens den Vertrauensverlust nicht wert, der hier entstehen würde.“

Stiftung Donaumoos benötigt mehr Geld für ihre Sammlung kulturhistorischer Objekte

Ein weiteres Streitthema in der Kreisausschusssitzung bildete die zu verlängernde Förderung der sogenannten Sammlungsqualifizierung der Stiftung Donaumoos. Dort werden seit 2023 zehntausende kulturhistorische Objekte inventarisiert und katalogisiert, als Basis für ein zukünftiges Museumsdepot. Ursprünglich war das Projekt auf drei Jahre und Gesamtkosten von 300.000 Euro ausgelegt, ist aber noch lange nicht abgeschlossen und soll demnach für das Jahr 2026 verlängert werden. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine freiwillige Leistung, denn der Landkreis gehört neben den Donaumoos-Gemeinden Karlshuld, Königsmoos und Karlskron sowie dem Regierungsbezirk Oberbayern zu den Trägern der Stiftung.

Rund 36.000 Euro der insgesamt benötigten 76.500 Euro entfallen dabei auf den Landkreis, die drei Donaumoos-Gemeinden und die Regierung von Oberbayern haben für ihren jeweiligen Anteil bereits grünes Licht erteilt. Dementsprechend plädierten die Karlshulder und Karlskroner Bürgermeister Michael Lederer (FW) und Stefan Kumpf (CSU) für eine weitere Unterstützung, zumal der Landkreis die Stiftung ursprünglich initiierte. Bernhard Gmehling sieht in dem Projekt, dem er von Beginn an kritisch gegenüberstand, eine „Never-Ending-Story“ und stimmte wie schon 2023 gegen den Zuschuss. „Da haben wir einen neuen Topf aufgetan, in dem wahnsinnig viel Geld verschwindet. Was die Verhältnismäßigkeit und Wichtigkeit angeht, müsste man das hinten anstellen“, so Neuburgs OB.

Auch weil die Beträge bereits in den Haushaltsberatungen diskutiert und abgestimmt worden waren, dienten die Diskussionen in erster Linie wohl dazu, Standpunkte zum Sparzwang des Kreises und der Kommunen klarzumachen. Schlussendlich wurden alle freiwilligen Leistungen und auch die Verlängerung der Sammlungsqualifizierung mit großer Mehrheit so genehmigt, wie sie bereits im Haushalt enthalten sind.