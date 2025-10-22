Streit unter Jugendlichen eskaliert: 15-Jähriger sticht mit Messer auf Mitschüler ein

In Ingolstadt ist am Mittwoch ein Streit unter Jugendlichen eskaliert. Ein 14-Jähriger ist dabei durch einen Messerstich verletzt worden, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Demnach sei der Einsatzleitstelle gegen 13 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern eines Gymnasiums an der Maximilianstraße gemeldet worden.

14-Jähriger wird in Ingolstadt von einem Mitschüler mit einem Messer verletzt

Im Verlauf dieses Streits wurde ein 14-Jähriger von seinem 15-jährigen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und hat dadurch Schnittverletzungen am Arm erlitten. Die Polizeiinspektion Ingolstadt war mit starken Kräften vor Ort und konnte den Tatverdächtigen noch auf dem Schulgelände festnehmen. Die Hintergründe und die genauen Tatumstände sind momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. (AZ)