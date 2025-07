Streitthema in Neuburg: Was wurde aus der Traube-Überdachung?

Es gab Wochen und Monate, da hatte dieses Thema die Stammtische in Neuburg fest im Griff. 2023 lieferte die umstrittene Überdachung des Biergartens der Blauen Traube ordentlich Gesprächsstoff. Unter den besonders Heimatverbundenen löste die Angelegenheit einen Streit aus, der in persönlichen Verunglimpfungen in den Sozialen Medien und anonymen Briefen mündete. So manche Streithähne reden infolgedessen bis heute kein Wort mehr miteinander. Was wurde aus diesem Reizthema?

