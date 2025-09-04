Aktuelle Studie: Absolventen loben ihr Studium in Eichstätt

Die Bayerische Absolventenstudie befragt Studierende ein Jahr nach ihrem Abschluss zu ihren Erfahrungen und Eindrücken mit ihrer Universität. Die Ergebnisse für die Abschlussjahrgänge 2022/2023 zeigen: Alumni der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) blicken sehr positiv auf ihr Studium zurück. Das teilt die KU mit. Besonders die Weiterempfehlungsquote und die Zufriedenheit stechen heraus. „Die Werte sind nicht nur in dieser Befragung sehr gut, sondern sind auch im Vergleich der letzten acht Befragungen konstant hoch und weit über dem bayernweiten Durchschnitt“, heißt es in der Pressemitteilung.

80 Prozent der Eichstätter Absolventen sind mit ihrem Studium an der Uni zufrieden

81,5 Prozent der Befragten würden ein Studium an der KU weiterempfehlen, 80 Prozent sind mit ihrem Studium zufrieden. Im Vergleich dazu liegt die Weiterempfehlungsquote im Durchschnitt aller anderen befragten bayerischen Unis und Hochschulen bei 68,9 Prozent, die Zufriedenheit bei 67,9 Prozent. Doch nicht nur die aktuelle Befragung ist herausragend. Stefan Mosandl, der das Qualitätsmanagement in Studium und Lehre an der KU leitet, betont vor allem die über die Jahre konstant hohen Werte der KU. Er hat die Ergebnisse seit der Befragung der Abschlussjahrgänge 2015/2016 verglichen und festgestellt, dass die KU gleichbleibend weit überdurchschnittliche Werte erzielt.

Auch in vielen weiteren Bereichen erhält die KU eine bessere Beurteilung als die weiteren bayerischen Universitäten. So bescheinigen die Absolventinnen und Absolventen der KU ihren Studiengängen zum Beispiel eine bessere Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis (Anteil „sehr gut“ und „gut“ 54 Prozent an der KU zu 38 Prozent im Vergleich aller Universitäten).

KU-Absolventen finden schneller einen Job

Bemerkenswert ist auch, dass die KU-Studierenden nach ihrem Abschluss schneller eine Arbeitsstelle finden als die Absolventinnen und Absolventen anderer Universitäten. 1,8 Monate suchten die KU-Alumni im Schnitt, während die Alumni anderer Hochschulen 2,4 Monate brauchten, um einen Job zu finden.

Für die aktuelle Auswertung der BAS wurden 6625 ehemalige Studierende befragt, die zwischen 2022 und 2023 ihr Studium an einer der bayerischen Universitäten und Hochschulen abgeschlossen haben.