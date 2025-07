Feiner Klang und voller Sound

Wir möchten, so sagte Musikschul-Chef Oliver Wasilesku im vollbesetzten Stadttheater, in Zeiten vieler unschöner Nachrichten unsere Welt mit Musik ein wenig schöner machen. Eine vielleicht zu bescheidene Ankündigung. Dieses Jahreskonzert der Musikschule, erst am Samstag die Kleineren und Kleinsten, dann am Sonntag die Großen, bot so viele tolle Harmonien, alle möglichen Stile von der Renaissance über die Klassik bis zu Rock und Pop in einer Qualität, die für eine Musikschule mehr als beachtlich, ja begeisternd war.

