Liegengebliebener Transporter sorgt auf der A9 stundenlang für Stau

Ein liegengebliebener Transporter hat am Freitagmittag auf der A9 zwischen Lenting und München für stundenlange Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Transporter blieb mit leerem Tank am rechten Fahrbahnrand liegen, allerdings ragte das Heck des Transporters noch in die rechte Fahrspur. Wie die Polizei mitteilte, kam es deshalb auf der wegen einer Baustelle ohnehin nur zweispurig befahrbaren Fahrbahn zu erheblichen Behinderungen. Auch konnte das Fahrzeug wegen der räumlichen Beschränkungen in der Baustelle zunächst nicht abgeschleppt werden.

Währenddessen staute sich der Verkehr bis zu zehn Kilometer. Die Echtzeitmessung im Radio berichtete von einer Verzögerung von weit über einer Stunde. Im Stau kam es außerdem zu zahlreichen Auffahrunfällen, bei denen es allerdings nur Blechschäden gab. Laut Polizei summierten sich die Sachschäden auf rund 50.000 Euro. Etliche Unfälle mussten nicht von der Polizei aufgenommen werden, da sich die Beteiligten einigen konnten und die Personalien untereinander ausgetauscht wurden.

Transporter auf der A9: Zahlreiche Auffahrunfälle im Stau

Gegen 15.30 Uhr konnte der liegengebliebene Transporter abgeschleppt werden. Die Kosten von 600 Euro musste der Fahrer noch vor Ort begleichen. Die vielen Folgeunfälle führten allerdings dazu, dass die Fahrbahn erst am Abend wieder störungsfrei befahrbar war. Insgesamt wurden von der Verkehrspolizei zwischen 14:30 Uhr und 19:10 Uhr im Baustellenbereich zwischen Denkendorf und Ingolstadt-Nord in Fahrtrichtung München sechs Verkehrsunfälle mit insgesamt 14 beteiligten Fahrzeugen aufgenommen.