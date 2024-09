Unbekannte misshandeln Stute im Stall

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag auf einem Pferdestall in Ludwigsmoos, einem Ortsteil von Königsmoos im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, ein Pferd mit einer Peitsche geschlagen und dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich am Dienstag auf dem Reitstall in der Ludwigstraße zwei Pferde in einem frei zugänglichen Bereich. Als der Besitzer Dienstagabend zum Stall kam, fand er eine verletzte zwölfjährige Stute vor. Das zweite Pferd blieb unverletzt. Nach dem Verletzungsbild und den ersten Ermittlungen der Polizei wurde das Tier mit einer sogenannten Longierpeitsche geschlagen, die später ebenfalls auf einer Außenkoppel gefunden wurde. Dabei wurde das Tier am Vorderfuß und am Kopf verletzt.

Pferd verletzt: Zeugen beobachten drei Kinder im Bereich des Reitstalls

Die Polizei Neuburg ermittelt wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetzt und hat bereits die mutmaßliche Tatwaffe auf Spuren untersucht. Das Pferd wurde vom Besitzer in eine Tierklinik gebracht. Laut Zeugen hielten sich am Dienstagnachmittag zwei Buben und ein Mädchen im Alter zwischen acht und 13 Jahren im Bereich des Pferdestalls auf. Einer der Jungen trug ein grünes T-Shirt und blaue Shorts. Das Mädchen hatte blonde Haare und trug ein rosa Kleid mit Blumen. Weitere mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 bei der Polizeiinspektion Neuburg zu melden. (AZ)