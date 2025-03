Suchtgarantie! Frauenduo zeigt Musikkabarett vom Feinsten

Der Begriff „Powerfrauen“ passt ihnen so gar nicht in den Kram. Zu einengend, zu klischeehaft und ganz abgesehen davon machen sie ja auch kein Frauenprogramm, sondern ganz allgemein Musikkabarett vom Feinsten. Recht so, denn wer das Duo „Suchtpotenzial“ einmal live erlebt hat, der weiß, dass diese Künstlerinnen in kein Gender-Konzept gepresst werden sollten. Agieren sie also auf der Bühne des Kulturzentrums Neun mit ihrem Programm „Bällebad Forever“ lässt man sich lieber ganz geschlechtsunabhängig von diesen beiden Wortakrobatinnen mitreißen, Mann oder Frau, wen interessiert's?!

Na gut, ein bisschen Feminismus will dann doch erwähnt sein, der Vollständigkeit halber. Denn „Suchtpotenzial“ gehören zum Programm des Ingolstädter Fem* Festivals. Ein Fest, das den Weltfrauentag umrahmt und zum Ziel hat, das gerne mal als „schwach“ beschimpfte Geschlecht mit starken Gegenbeispielen ins Rampenlicht zu rücken. Und dann muss man eben doch kurz diesen Begriff „Powerfrauen“ verwenden, denn wer diesen einen Raum geben möchte, kommt an „Suchtpotenzial“ eben nicht vorbei.

Seit zehn Jahren steht das Duo auf der Bühne, seit zehn Jahren nehmen sie kein Blatt vor den Mund, fluchen, sind auf die eloquenteste Weise vulgär, auf die man es nur sein kann. Erfrischend, diese ungeschminkte Frechheit gepaart mit einem Talent, das einem hin und wieder die Sprache verschlägt. Julia Gámez Martin und Ariane Müller beherrschen ihr Handwerk am Klavier und im Gesang, so viel steht fest. Dabei haben sie im vergangenen Jahrzehnt einen eigenen Stil entwickelt, der noch seinen Namen sucht. Wie wäre es mit „musikalisch humoristischer Alltagskritik“?

„Suchtpotenzial“ begeistert im Kulturzentrum Neun mit ihrem einzigartigen Musikkabarett

Denn das tun die zwei Musikerinnen: verpacken Unterschiede zwischen Mann und Frau, Ungleichheiten und Stereotype in leichtfüßig daherkommende Songs und liefern sich zwischendurch auf der Bühne einen verbalen Schlagabtausch. Da steckt ordentlich Energie dahinter, kein Wunder, schließlich sind die beiden nachts als „Supersuchtis“ unterwegs und retten die Welt. Wenns nur so wäre! Außerdem haben sie stets ihre imaginären Krafttiere dabei, den Nacktmull und den Komodowaran - kurzerhand verschmolzen zum Supertier „Nacktwaran“.

Es geht um DIYs (auch der Mann darf mal selbst Hand anlegen), um die Unzufriedenheit und Spaltungen in der Welt (“Wir sind ja fast wie Super-Trump“) und eine neue Oper mit dem schönen Titel „Dumm f**kt gut“. Die Politik bekommt ihr Fett weg (“Wer ist beliebter als Jens Spahn? - Alle und der Nacktwaran“) und der Spiegel, der immer wieder der Gesellschaft vorgehalten wird, könnte nicht größer sein. Doch böse ist man nie, denn „Suchtpotenzial“ sind in ihrem Programm so nahbar, setzen die Witze so pointiert, dass man lauthals und befreit lacht über dieses musikalische Bällebad.

Fem* Festival bringt „Suchtpotenzial“ auf die Ingolstädter Bühne

Es überrascht nicht, dass „Suchtpotenzial“ mehrfach prämiert wurden, unter anderem mit dem Bayerischen Kabarettpreis (“Nur leider müssen wir jetzt in jedem Programm eine echte Kabarett-Nummer machen und dürfen nicht nur Pimmelwitze erzählen.“). Das animiert die Frauen selbstverständlich zu Fortbildungen, „wir haben uns gegenseitig mehrfach als Coaches zertifiziert“, so die beiden augenzwinkernd. Life-Coaching kriegen sie mühelos aus dem Stand hin, ebenso wie die Yoga-Übungen, mit denen man seinem Gegenüber den symbolischen Mittelfinger zeigen kann.

Die Botschaft von „Suchtpotenzial“ ist dabei klar. Wir alle sind Menschen, Gender-Debatten sollten längst überholt sein, Humor ist universell und das Leben sollte bitte nicht immer so ernst genommen werden. Fazit: „Wir (Frauen) sind genauso scheiße wie Männer, also bitte bezahlt uns dementsprechend fair.“ Würden nur mehr Leuchte auf Suchtpotenzial hören!