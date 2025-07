Schon wieder Führungswechsel in der JVA Herrenwörth in Neuburg

Erneut gibt es einen Wechsel in der Führung der JVA Herrenwörth: Susan Barisch ist bereits seit 1. Juli die neue Leiterin der Haftanstalt für junge Männer. Die 44-Jährige hat nun die Verantwortung über 140 Häftlinge, die alle zwischen 17 und 19 Jahren sind. Vor ihrer Verwendung in Neuburg war sie als stellvertretende Anstaltsleiterin in der JVA Nürnberg und Ansbach mit der Außenstelle in Lichtenau tätig. In Neuburg bleibe sie nun auf unbestimmte Zeit, sagt sie auf Nachfrage der Redaktion. Das hatten allerdings ihre Vorgänger auch schon gehofft.

Ihr Vorgänger, Sandro Nitsche, war erst seit Oktober 2024 in Neuburg als Anstaltsleiter eingesetzt worden und wurde nun in die JVA nach Gablingen versetzt. Das ist keine uninteressante Entwicklung, denn es war Nitsche, der nach einer aus dem Ruder gelaufenen Drogenrazzia in Herrenwörth, Ermittlungen gegen Beamte der JVA Gablingen angestoßen hatte. Diese hatten die Razzia in Neuburg durchgeführt und sind dabei offensichtlich ziemlich brutal vorgegangen. Der 45-jährige Nitsche hatte das den Justizministerium gemeldet. Nun wird er selbst in die JVA versetzt, die seit Monaten immer wieder die Schlagzeilen dominiert.

Susan Barisch geht nicht davon aus, dass sie „auf absehbare Zeit“ wieder versetzt wird. Sie hat allerdings auch eine Erklärung für die häufigen Personalwechsel in Herrenwörth: Die Entscheidung über Anstaltsleitungen treffe das Bayerische Staatsministerium der Justiz. Hierbei werde grundsätzlich großer Wert auf Kontinuität gelegt. Da jedoch bayernweit 24 Anstaltsleitungen zu besetzen seien, lassen sich wiederholte Wechsel nicht immer gänzlich vermeiden. (AZ)