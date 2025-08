Es swingt und klingt im Stadttheater

Schwebenden Swing, rhythmische Raffinesse, satten Sound im Sextett, expressive Soli und auch mal einen musikalischen Scherz – all das haben sie im Kreuz, die Jazz-Dozenten der Neuburger Sommerakademie. Im Kreuz aber dürfen sie es nicht haben, denn nach einem vergnüglichen Konzertabend müssen sie sich sehr oft vor dem begeisterten Publikum im ausverkauften Stadttheater verbeugen, tief verbeugen.

Beginnen wir mit der Sängerin Lisa Wahlandt. In ihrem feuerroten Kostüm, mit ihrer intensiven, aber immer leichten Stimmführung und auch mit einer Körpersprache, die den verführerischen Touch nicht fehlen lässt, der zu einem lockeren Jazzabend dazugehört, prägt sie dieses Dozenten-Konzert. Wahlandt ist, flapsig formuliert, einfach eine coole Socke. Sie motiviert ihre Mitstreiter an den einzelnen Instrumenten – Andreas Feith und Wolf Mayer am Piano, Sven Faller (Bass), Guido May (drums), Martin Kursawe (Gitarre) und Florian Riedl (Saxofon) – immer wieder zu erfreulichen interpretatorischen Eskapaden. Und umgekehrt.

Jazz-Dozenten der Neuburger Sommerakademie begeistern im Stadttheater

Das gilt für die ersten Songs, noch in kleinerer Formation als Trio oder Quartett, und erst recht für den vollen Sound des Dozenten-Sextetts, das den größten Teil dieses Abends prägte. Bei „Billie Jean“ von Michael Jackson waren mit Wahlandt und „Chef“ Sven Faller am Kontrabass sogar zwei coole Socken zu erleben. Wie Sängerin und Instrumentalist sich die Bälle mit leichter Hand zuwerfen, das macht einfach Spaß. Aber es ging eben nie in Richtung simpler Gags, auch nicht bei manchen musikalischen Scherzen in größerer Runde.

Mit dem neuen Dozenten Florian Riedl (Saxofon) hat die Sommerakademie wieder einmal einen guten Fang gemacht. Er trug mit heißen Soli ebenso wie mit feinem Gefühl in den Balladen nicht wenig zum Gesamterfolg bei, auf Augenhöhe mit den alten Dozenten-Hasen am Schlagzeug, an der Gitarre, am Bass oder am Flügel. Die beiden Pianisten, der junge Andreas Feith und das Jazz-Urgestein der Sommerakademie, Wolf Mayer, boten nebenbei auch noch einen anschaulichen Beleg dafür, dass man das Klavier auf sehr verschiedene Weise spielen kann. Feith ist mit vollem Körpereinsatz bei der Sache, oft mit dem Gesicht fast auf der Tastatur, immer in Bewegung und nur noch in geringem Kontakt mit der Klavierhocker. Wolf Mayer, eine Generation älter und abgeklärter, spielt in einer ruhigen, souveränen Manier, intellektuell und musikantisch zugleich.

Jazzabend in Neuburg: Lisa Wahlandt und das Dozenten-Sextett verbreiten gute Laune

„One note Samba“, mit einem Augenzwinkern in den Raum gestellt („Das Stück hat nur eine Note, mehr geht bei uns auch nicht mehr“, sagte Lisa Wahlandt), die Nummer „River“ von Joni Mitchell oder „Strait‘n up and fly right“ von Nat King Cole bleiben vielleicht am meisten in der Erinnerung hängen, auch die Ballade „Oleo“ von Sonny Rollins.

Sensationeller Jazz, wie er von lange aufeinander eingespielten Weltklasse-Formationen manchmal gut hundert Meter weiter im Birdland-Keller zu erleben ist, wo die Seele dieser Art von Musik unmittelbar spürbar wird - das war diesmal nicht zu erleben. Und auch nicht zu erwarten. Ein vergnüglicher, fröhlicher und mit schönen Momenten reichlich ausgestatteter Abend, das ist mehr als genug.