"Bauer sucht Frau": Neuburgerin wird von jüngerer Konkurrentin gestichelt

Sybille Dusse aus Neuburg ist erstmals bei "Bauer sucht Frau International" zu sehen. In den ersten beiden Folgen trifft sie auf eine junge, selbstbewusste Konkurrentin.

Seit Anfang Mai läuft die neue Staffel von " Bauer sucht Frau International". Nun, mit einiger Verzögerung, steigt mit Sybille Dusse eine Kandidatin aus dem oberbayerischen Neuburg an der Donau in die bekannte RTL-Kuppelshow ein. Die 42-Jährige besucht in der Folge an diesem Montag den Winzer Ezequiel aus Argentinien. Der baut auf seinem Hof in der Region Mendoza auf drei Hektar Wein an, ist jedoch auch an Geschichte und Musik interessiert. Er spielt Akkordeon - eine Verbindung zu Sybille Dusse, die im Posaunenchor Marienheim spielt.

Bauer sucht Frau International 2023: Sybille aus Bayern will Winzer Ezequiel kennenlernen

Der 41-Jährige, der seit acht Jahren geschieden und Vater von fünf Töchtern ist, sucht eine Partnerin an seiner Seite. "Ich bin einsam und kann nicht leben ohne Liebe." Die Frau seiner Träume müsse intelligent, stark und feminin sein, erzählt Ezequiel auf Deutsch - die Sprache hat der gebürtige Argentinier im Rahmen eines Schüleraustausches gelernt. Zusammen mit seiner Tante studiert er die Bewerbungen aus Deutschland. Am Brief von Sybille aus Bayern bleibt er hängen. Eindruck macht die medizinische Fachangestellte mit einer Botschaft auf Spanisch. Übersetzt hat sie geschrieben: "Ich bin verliebt in die Liebe wie du." Eine Botschaft, die gut bei Ezequiel ankommt: "Das hat mich emotional sehr bewegt." Auch optisch kann Sybille Dusse den Winzer überzeugen. "Auf den Fotos sieht sie gut und sympathisch aus. Sie gefällt mir." Also lädt er sie zum Kennenlernen auf seinen Hof ein.

Winzer Ezequiel (41) aus Argentinien möchte Sybille aus Bayern kennenlernen. Foto: RTL

Doch die Neuburgerin hat eine Nebenbuhlerin: Lisa Klemp aus Ense in Nordrhein-Westfalen. Die 31-Jährige hat bereits Erfahrungen im Fernsehen gesammelt - und das völlig unbekleidet. 2021 war sie Teilnehmerin der RTL2-Show "Adam sucht Eva" und ließ hierfür vor der Kamera alle Hüllen fallen.

Lisa Klemp ist bei "Bauer sucht Frau International" Konkurrentin von Sybille Dusse aus Neuburg

Entsprechend selbstbewusst tritt sie auch bei "Bauer sucht Frau International" auf. Mit roten Haaren und in knappen Hotpants trifft sie am Flughafen von Mendoza auf die elf Jahre ältere Sybille. Ihre Konkurrentin aus Bayern stuft Lisa als "normal" ein, was nicht positiv zu verstehen ist. "Ich denke schon, dass ich vielleicht bessere Karten habe, weil ich bin natürlich ein Fan von mir selber", sieht sich Lisa im Kampf um das Herz von Ezequiel deutlich vorne. Sybille Dusse, die Schwester der Neuburger Tourismus-Chefin Christiane Dusse, wirkt etwas eingeschüchtert. "Das ist schon eine Erscheinung", sagt sie zu ihrer Konkurrentin. Diese sei ein "aufgewecktes" und "hübsches" Mädchen mit einer tollen Figur, die sie offen zeigt.

Lisa Klemp war einst Kandidatin bei "Adam sucht Eva", jetzt versucht sie bei "Bauer sucht Frau International" ihr Glück. Foto: RTLZWEI / Christoph Kassette

Gemeinsam fahren die beiden Kandidatinnen ins Hotel und kommen ins Gespräch. Trotz der Konkurrenzsituation passe die Chemie zwischen den beiden "sehr gut", lobt Lisa Klemp. In der Folge von "Bauer sucht Frau International" am Montag treffen die beiden noch nicht auf Winzer Ezequiel. Das erste Kennenlernen ist dann am Dienstag ab 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. In der neuen Folge treffen Sybille und Lisa das erste Mal auf Wein-Bauer Ezequiel, kommen sich bei der Arbeit näher und sprechen über "sexy" Dinge. (ands)

