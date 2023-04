Neuburg

Nach Peter Ziegler: Wieder macht eine Neuburgerin bei "Bauer sucht Frau" mit

Plus Erst vor Kurzem sorgte Stadtrat Peter Ziegler bei "Bauer sucht Frau" für Aufsehen. Jetzt ist erneut eine Neuburgerin Teil der RTL-Show - diesmal sogar international.

Von Andreas Zidar

Im Herbst 2021 sorgte der Stadtrat Peter Ziegler als Kandidat von "Bauer sucht Frau" für Furore. Jetzt ist erneut eine Neuburgerin Teil der bekannten RTL-Kuppelshow. Sybille Dusse möchte vor einem Millionenpublikum die große Liebe finden - diesmal sogar im Ausland. Als Kandidatin von " Bauer sucht Frau International" besucht die 42-Jährige einen Winzer in Südamerika. In Neuburg ist vor allem ihre Schwester vielen Menschen ein Begriff.

Die neue Staffel, die RTL ab 1. Mai ausstrahlt, ist längst abgedreht. Darüber, ob sie sich mithilfe des TV-Formats verliebt hat, darf Dusse noch nicht sprechen - aber zumindest darüber, wie es zur Teilnahme an der Show kam. An einem Sonntagabend im Oktober sitzt die medizinische Fachangestellte, Schwester der Neuburger Tourismus-Chefin Christiane Dusse, vor dem Fernseher und sieht einen Werbespot für " Bauer sucht Frau". Eigentlich würde sie sich für ein solches Format nie bewerben, erzählt Dusse im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch in diesem Fall ist es anders. Ein Winzer aus Argentinien ist zu sehen, der eine Partnerin sucht. Der Beruf passt, denn Dusse stammt ursprünglich aus Alzey, einem Weinanbaugebiet in Rheinland-Pfalz. Ezequiel, so heißt der Winzer, musiziert außerdem - genau wie die Neuburgerin, die im Posaunenchor Marienheim spielt. Und auch das Äußerliche passt. "Er war optisch genau mein Typ", so Dusse, die seit zwei Jahren Single ist.

