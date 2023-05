Neuburgerin bei Bauer sucht Frau: Bei der Drecksarbeit wird geflirtet

Bei "Bauer sucht Frau International" lernen Sybille Dusse aus Neuburg und ihre Konkurrentin Lisa Klemp das erste Mal den Winzer Ezequiel kennen. Bei der Arbeit wird es "sexy".

In der RTL-Kuppelshow " Bauer sucht Frau International" ist es in der Folge am Dienstag so weit: Sybille Dusse aus Neuburg und ihre Konkurrentin Lisa Klemp aus Ense in Nordrhein-Westfalen treffen in Argentinien das erste Mal auf ihren Winzer Ezequiel. Beim Kennenlernen kann die Neuburgerin gleich punkten. "Ich dachte, dass Sybille ein bisschen schüchtern ist und 'hallo, hallo' sagen wird", berichtet der Weinbauer. "Aber sie hat mich gleich in den Arm genommen, so warm, das hat mir sehr gut gefallen." Die Umarmung von Lisa empfand er dagegen als "ein bisschen kalt" und distanziert.

Bauer sucht Frau International: Sybille und Lisa lernen Ezequiel kennen

Sybille Dusse ist gleich hin und weg von seinen braunen Augen und den starken Armen. "Schon sehr attraktiv, hat mir sehr gut gefallen." In diesem Moment habe sich die 42-Jährige gedacht: "Das ist er." Auch die 31-jährige Konkurrentin Lisa ist angetan: "Er ist sehr sexy und für einen 41-jährigen Mann noch flott unterwegs."

Sybille Dusse aus Neuburg ist Teilnehmerin von "Bauer sucht Frau International 2023". Foto: Fotostudio Karin Heidmeier

Im Pick-up fährt Ezequiel seine weiblichen Gäste zu seinem Hof. Dann geht es um die erste wichtige Frage: Wer schläft wo? Sybille Dusse entscheidet sich für den Platz im Stockbett, Lisa Klemp freut sich über ein größeres Bett und rechnet sich gleich etwas aus: "Vielleicht kommt Ezequiel mal eine Nacht zu mir und kuschelt." Dann überreicht die Neuburgerin ihr Gastgeschenk: zwei Weingläser, eines mit dem Aufdruck "Ezequiel Liebe", das andere mit "Sybille Glück". "Weil du die Liebe suchst, und ich habe das Glück, dich kennenzulernen", erklärt die medizinische Fachangestellte ihr Mitbringsel. Der Beschenkte freut sich: "Das ist so süß."

Weinbauer Ezequiel flirtet mit Lisa und findet Sybille nett

Dann geht es an die Arbeit. Lisa erscheint aufreizend in Hotpants und Plüschsandalen, muss aber ebenso wie die anderen beiden Gummistiefel anziehen. Schließlich wartet auf die drei dreckige Arbeit. Es gilt, einen Wassergraben zu schaufeln und einen Erdwall zu errichten. Während der Arbeit kommt der Winzer mit den beiden Frauen ins Gespräch. Sybille sei "einfach nett", lobt er die 42-Jährige aus Bayern. Ins Flirten kommt Ezequiel aber nur mit Lisa. Er finde es "sexy", wenn diese beim Schaufeln dreckig wird. "Für dich mache ich mich gerne dreckig", antwortet sie. "Da habe ich etwas gefühlt", gesteht Ezequiel. Eine Präferenz zu einer der Frauen habe er aber noch nicht. Beide seien "schön und sympathisch".

