Tag der Restaurierung: Ein Blick hinter die Museumskulissen

Am Sonntag, 19. Oktober, veranstaltet der Verband der Restauratoren den achten Europäischen Tag der Restaurierung in Deutschland. Deutschland- und europaweit geben Restauratoren an diesem Sonntag exklusive Einblicke in ihre Arbeitsplätze, die sich in Museen, privaten Ateliers, den Hochschulen, Denkmalämtern, Archiven und Schlösserverwaltungen befinden.

Restauratorinnen zeigen im MKK in Ingolstadt ihre Arbeit

Auch die städtischen Museen in Ingolstadt bieten an diesem Tag ein Programm an, heißt es seitens der Stadt. Im Museum für Konkrete Kunst (MKK) an der Tränktorstraße geht es dabei um eine recht ungewöhnliche Frage: „Was ist Installationskunst und wie wird sie restauriert?“ Das MKK zeigt die Besonderheiten der Restaurierung von Installationskunst aus nächster Nähe. Von 10 bis 16 Uhr führen an diesem Tag die Restauratorinnen durch das offene Labor des Ingolstädter Museums und zeigen an konkreten Beispielen die Aufgaben der Restaurierung in der Erhaltung von raumgreifenden Arbeiten und Konzeptkunst.

Dr. Simone Miller stellt an diesem Tag Kunstwerke vor, deren Erhaltung ganz individuelle Strategien benötigen. In ihrem Vortrag (11 und 15 Uhr) zeigt sie unter anderem, wie sich Sol LeWitt die Tradierung seiner wall drawings vorgestellt hat. Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, ein Werk in Anlehnung an die Arbeiten des Künstlers Sol LeWitt selbst auszuführen und über den ganzen Tag hinweg die Entstehung zu verfolgen.

Beim Tag der Restaurierung sind in Ingolstadt historische Feuerwehrfahrzeuge zu bestaunen

Am selben Tag öffnet auch die städtische Fahrzeugsammlung der Stadt Ingolstadt ihre Tore. Im Rahmen von zwei rund 90-minütigen Führungen um 10 und 13 Uhr sind unter anderem historische Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger sowie pferdegezogene Handdruckspritzen und Schubleitern aus 150 Jahren Ingolstädter Feuerlöschwesen zu sehen, die von Ehrenamtlichen in unzähligen Stunden restauriert wurden.

Da die Teilnehmerzahl bei der Führung durch die Fahrzeugsammlung begrenzt ist, ist eine Teilnahme nur mit kostenlosem Online-Ticket möglich. Aufgrund der großen Nachfrage sind aktuell nur noch Restkarten im Onlineshop des Stadtmuseums erhältlich unter https://zentrumstadtgeschichte.ticketfritz.de.

Direkt an der Fahrzeugsammlung gibt es keine Parkmöglichkeiten. Darauf weist die Stadt Ingolstadt hin. Treffpunkt ist am Tor zum Wertstoffhof Süd der Stadt Ingolstadt (Am Hochfeldweg) 15 Minuten vor Führungsbeginn.

In allen städtischen Museen und in der Asamkirche Maria de Victoria ist der Eintritt am Sonntag, 19. Oktober, frei. (AZ)