Tattoos, Laser und viel Musik: Das Taktraum-Festival geht in die elfte Runde

Es ist ein Festival mitten in der Stadt, mit Handwerkern, alternativem Lifestyle und ganz viel Musik auf drei Bühnen: das Taktraum-Festival. Am kommenden Wochenende, 26. und 27. Juli, findet es wieder im Reduit Tilly im Ingolstädter Klenzepark statt. Ein „kunterbuntes Programm“ wird es auch bei der elften Auflage der Veranstaltung geben, verspricht Christopher Britt von den Organisatoren. Und das bedeutet: Nicht nur die Musik - während der beiden Tagen am Freitag und Samstag wird es mehr als 30 Auftritte geben - steht im Mittelpunkt, sondern auch das ganze Drumherum.

Beim Taktraum-Festival in Ingolstadt gibt es auch Lasershows

Nachdem sie im vergangenen Jahr große Begeisterung bei den Besucherinnen und Besuchern ausgelöst haben, werden auch in diesem Jahr im Innenraum des Reduit Tilly wieder Lasershows für ein besonderes Flair sorgen, verspricht Britt. Neue Handcraft-Stände wird es am Wochenende genauso geben wie die Möglichkeit, sich tätowieren zu lassen. Jede Menge „zum Neuentdecken, zum Mitmachen und zum Genießen“ soll das Programm laut Britt in diesem Jahr bieten. Dazu gehören dann auch verschiedene Licht- und Kunstinstallationen, aber auch die detailverliebte Deko, die das Festival auszeichnet.

In den beiden vergangenen Jahren war das Taktraum-Festival ausverkauft

Wie viele Besucherinnern und Besucher es letztendlich im Reduit Tilly, einem Teil der historischen Ingolstädter Festungsbauten, werden, ist bislang noch schwer abzuschätzen. War das Festival in den beiden vergangenen Jahren mit knapp über 7000 Gästen ausverkauft, so liegt der Vorverkauf aktuell noch darunter. Dabei spüren die Taktraum-Organisatoren genauso wie die Verantwortlichen anderer Festivals den Trend, dass sich die Besucherinnen und Besucher immer später festlegen wollen. Da der Wetterbericht für das Wochenende aber Sonnenschein und blauen Himmel verspricht, hofft Britt, „dass der Kartenvorverkauf noch anzieht“. Generell sei man bislang aber ganz zufrieden. Auch, wenn mehrere Festivals in München und Regensburg gleichzeitig stattfinden und dem Taktraum dieses Mal Konkurrenz machen. Das Publikum stammt, das zeigt die Erfahrung aus den vergangenen Jahren, aus ganz Bayern.

Bei den Bands und Sängern, die auf den beiden Tagen auf der Bühne stehen werden, dürfte für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein. Von Elektro, Pop oder Hip-Hop sei von jedem Genre etwas dabei, erklärt Britt. Auf dem Programm stehen am Freitag unter anderem das Berliner Rapduo “6euroneunzig”, DJ Holographic oder der Hip-Hop-Künstler Kelvyn Colt. Einen Tag später sind die Leipzigerin Josi Miller, DJ Detroit in Effect oder auch Alicea, im Programm als „vielseitige Techno DJ“ angekündigt.

Weitere Informationen gibt es unter www.taktraumfestival.de. (AZ)