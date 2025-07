Taschendiebe auf Dult unterwegs

Zwei Frauen aus Neuburg sind am Sonntagnachmittag während der Neuburger Dult Opfer von Taschendieben geworden. Nach Angaben der Neuburger Polizei hielt sich gegen 16.20 Uhr eine 60-jährige Frau in der Mazillistraße vor einem Gewürzstand auf, als sie nach eigenen Angaben von vier südländisch aussehenden Personen geschoben und bedrängt wurde. Kurz darauf stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus der Umhängetasche entwendet wurde. In der Geldbörse befand sich ein hoher dreistelliger Betrag, Debitkarten und Ausweispapiere.

