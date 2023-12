Randale in Regionalzug löst größeren Polizeieinsatz aus

Zwei 18-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen haben im Zug Personal und Fahrgäste angepöbelt. Die Männer weigerten sich auszusteigen. Was dann geschah.

In einem Regionalzug von Nürnberg nach München kam es am Mittwoch gegen 21.30 Uhr zu einem Zwischenfall mit alkoholisierten Fahrgästen. Zwei 18-jährige Männer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wollten im Zug rauchen und pöbelten andere Fahrgäste sowie das Zugpersonal an, berichtet die Polizei. Am Bahnhof Tauberfeld wurden die Männer des Zuges verwiesen, weigerten sich jedoch auszusteigen. Nachdem die Situation eskalierte und es bereits zu Tätlichkeiten gegen andere Fahrgäste gekommen war, wurde die Polizei über Notruf informiert.

Neun Streifen lotsen die Randalierer aus dem Regionalzug

Insgesamt waren neun Streifen der Polizeiinspektion Eichstätt, Ingolstadt und der Bereitschaftspolizei vor Ort. Die Einsatzkräfte konnten die Lage schnell deeskalieren. Die beiden Männer wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen, hierbei kam es zu Widerstandshandlungen eines der Männer. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden zwei der angegriffenen Fahrgäste leicht verletzt. Die renitenten Männer erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Zug konnte die Fahrt - mit Verspätung - fortsetzen. (AZ)

