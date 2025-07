Am Sonntagnachmittag war ein 52-Jähriger aus Münster auf der A9 in Richtung München unterwegs. Gegen 16.30 Uhr machten andere Autofahrer den Mann auf Höhe Stammham auf seinen rauchenden Wohnmobilaufbau aufmerksam. Er hielt in einer Nothaltebuch an und versuchte laut Polizei, den Brand selbstständig zu löschen.

