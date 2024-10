80.000 Euro Schaden: Auto schleudert gegen Sattelzug

Am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr wollte eine 38-jährige Manchingerin von der Autobahn nach links auf die B16 in Richtung Manching abbiegen. Dabei stieß sie allerdings mit einem 42-Jährigen aus Abensberg zusammen, der mit seinem Tesla in Richtung Regensburg unterwegs war.

Bei Manching wurde ein Tesla gegen einen Lastwagen geschleudert

Beim Zusammenstoß wurde der Tesla noch gegen einen Lastwagen auf der Gegenspur geschleudert, an dessen Steuer ein 56-Jähriger aus Giengen saß. Beim Aufprall wurden der Teslafahrer mittelschwer und der Lastwagenfahrer leicht verletzt. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Wegen des Unfalls musste die B16 rund 45 Minuten vollgesperrt werden. (AZ)