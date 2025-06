4,90 Euro für das Wasser: Preis am Neuburger Schloßfest ist „maßlos überzogen“

Bier, Wein, Honigmet, Johannisbeerwein - das sind die klassischen Getränke auf dem Neuburger Schloßfest. Doch nicht jeder unter den zehntausenden Besucherinnen und Besuchern will oder darf Alkohol trinken. Gut, dass es auch alkoholfreie Alternativen gibt. Doch die sind - auch wenn das so mancher wohl erwarten würde - nicht billiger als etwa das Bier. Je nach Stand muss man für den halben Liter Wasser, Apfelschorle, Cola und Co. mal 4,50 Euro, mal 5,20 Euro zahlen.

Bier kostet überall gleich, doch bei alkoholfreien Getränken gibt es enorme Preisunterschiede. Auffällig: günstigstes Getränk ist fast überall die Zitronenlimo mit 1,90 Euro. „Maßlos überzogen“ findet Marktvogt Friedhelm Lahn die Preise für Mineralwasser mit 4,90 Euro - Ausnahmen gibt es aber auch wie etwa bei den Burgfunken. Sie haben bei ihrem Stand in der Amalienstraße extra ein Schild angebracht, dass dort die „edle Wanderschaft“ das Wasser für 1,90 Euro erhält. Lahn erklärt, dass die Preise für die Getränke nicht vom Verkehrsverein vorgegeben werden, sondern die Wirte selbst entscheiden können, welches alkoholfreie Getränk sie günstiger anbieten. „Dafür müssen sie nun die Kritik aushalten“, so Lahn.

Icon Galerie 13 Bilder Vom Blumenkranz bis zum fürstlichen Federhut - auf dem Neuburger Schloßfest ist die Kopfbedeckung wichtiger Teil des Gewandes. Wir haben ein paar schöne entdeckt. Stimmen Sie für Ihren Favoriten. Als Preis winkt ein Besuch der Badestube.

Icon Galerie 44 Bilder Das erste Schloßfest-Wochenende ist Geschichte. Hier findet ihr die schönsten Bilder vom Sonntag.

In zwei Jahren möchte er gerne eine andere Lösung umsetzen, wie er schon jetzt verrät. Dann würde der Verkehrsverein eine Art Preisspanne vorgeben und möglicherweise sorge dann die Konkurrenzsituation dafür, dass Getränke günstiger werden. Ideal wäre in seinen Augen auch, wenn die Stadt Neuburg wie in der Unteren Stadt auch in der Altstadt einen Trinkwasserbrunnen installieren würde. „Das wäre an sich sicher eine gute Sache, nicht nur für das Schloßfest“, sagt Lahn. Allerdings wäre es auch kurzfristig möglich aus einem Oberflächenhydranten einen Trinkwasserbrunnen zu machen.