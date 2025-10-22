Thermen in Ingolstadt und Umgebung: Hier lässt es sich entspannen

Kurz abschalten, den Alltag vergessen und sich entspannen: Das ist in den Thermen in Ingolstadt und Umgebung gut möglich. Ob Wellnessinsel mitten in der Stadt, eine römische Sauna oder eine Sauna in einem Bus - wir haben alle wichtigen Infos zu Thermen in Ingolstadt und Umgebung für Sie in einer Übersicht zusammengefasst.

Donautherme Ingolstadt

Die Donautherme befindet sich direkt in der Stadt und sorgt mit einem Wellenbad, einem Sportbecken, fünf unterschiedliche Rutschen, einem Außenbecken und verschiedenen Kinderbecken für Unterhaltung für die ganze Familie. Dazu beinhaltet der Spabereich sieben Saunen mit Temperaturen zwischen 60 und 100 Grad. Besonders hervorzuheben ist die Hopfensauna, bei der ätherische Öle des Hopfens die zentrale Rolle einnehmen. In der Saunawelt gibt es außerdem ein Außenbecken zur Abkühlung und ein À-la-carte-Restaurant. Der Thermenbereich hat unterschiedliche Becken, wie ein Champagnerbad oder ein Salzwasserbecken und lockt Besucher und Besucherinnen zusätzlich mit einer Poolbar mit Cocktails, Bier und Erfrischungsgetränken.

Adresse: Südliche Ringstraße 63, 85053 Ingolstadt

Öffnungszeiten: Täglich 10 Uhr bis 22 Uhr

Preis für Erwachsene: 20,50 Euro für zwei Stunden, Tageskarte 29,59 Euro, 4,50 Euro Aufpreis für Thermenbereich und 12 Euro Aufpreis für Therme und Sauna

Webseite: www.donautherme.de

Limes Therme Bad Gögging

Nur 40 Minuten von Ingolstadt befindet sich die Limes Therme in Bad Gögging. Die Besonderheit dieser Therme ist die Anlehnung an antike römische Badehäuser. Die vier Becken des Thermalbads sind nach Angaben der Betreiber mit Wasser aus einer Tiefe von 489 Metern gefüllt. Ob Schwimmerbecken oder Sprudelbecken, alles befindet sich im Freien. Drinnen kann man im Wellnessbereich in den nachgebauten Limes Turm mit einer römischen Badehausatmosphäre. Fünf Saunen zwischen 60 und 90 Grad, ein Dampfbad, ein Ruhebereich und eine Lounge für Snacks und Getränke warten hier auf Besucher und Besucherinnen. In der sogenannten „Terra Vitalis“ bietet die Limes Therme ein Salzwasserbecken, einen Infrarotraum oder einen Bergraum an, der Luft in 2500 Metern Höhe simuliert.

Wer mit dem Zug anreisen will, nimmt vom Ingolstädter Bahnhof die Regionalbahn Richtung Regensburg Hbf bis zum Bahnhof Neustadt an der Donau. Von dort bringen einen die Busse 7530 und 6008 in ungefähr zehn Minuten direkt zur Therme. Mit dem Auto dauert die Fahrt von Ingolstadt aus auch ungefähr 40 Minuten über die A9 und B16 oder die B16a nach Neustadt an der Donau.

Adresse: Am Brunnenforum 1, 93333 Neustadt an der Donau

Öffnungszeiten: Täglich außer donnerstags von 8 Uhr bis 20 Uhr, donnerstags von 8 Uhr bis 22 Uhr

Preise für Erwachsene: 13 Euro für eineinhalb Stunden, Tageskarte 26 Euro, 6 Euro Aufpreis für Terra Vitalis, 9 Euro Aufpreis für Römer Sauna (ab 17 Uhr nur 7 Euro) und 15 Euro Aufpreis für Terra Vitalis und Sauna

Webseite: www.limes-therme.de

Altmühltaltherme Treuchtlingen

Mit Ausblick auf die Altmühl rund eine Stunde von Ingolstadt entfernt, befindet sich die Altmühltaltherme in Treuchtlingen. Das Wasser im Thermalbad entspringt laut eigenen Angaben der 812 Meter tiefen Burgstallquelle und füllt verschiedene warme Becken im Innen- und Außenbereich, einen Whirlpool, eine Wasserbar und Dampfbäder. Für ein Wellnesserlebnis gibt es in dieser Therme ein großes Massageangebot mit unterschiedlichen Techniken wie Bambusmassage, Thaimassage oder finnische Salzmassage. Außerdem werden Bäder mit Bier oder Milch zur Entspannung angeboten. Der Saunabereich enthält zwei Saunen im Innenbereich mit 70 und 90 Grad, eine große Terrasse, eine Sauna mit Blick auf die Altmühl, eine Lounge und wahrscheinlich als einzige Therme eine Sauna in einem umgebauten Bus. In der Salzlounge lässt es sich mit Meerluft zur Ruhe kommen, auch in Alltagsklamotten. Für Familien und Sportbegeisterte gibt es Kinderbecken, Sportbecken und Rutschen.

Die Anfahrt dauert ungefähr eine Stunde und setzt sich aus der Fahrt vom Hauptbahnhof Ingolstadt mit der Regionalbahn Richtung Treuchtlingen und dem Fußweg von zehn Minuten vom Bahnhof Treuchtlingen zu Therme zusammen. Mit dem Auto dauert die Anfahrt rund eine Stunde über die B13 nach Treuchtlingen.

Adresse: Bürgermeister-Döbler-Allee 12, 91757 Treuchtlingen

Öffnungszeiten: Täglich von 9 Uhr bis 21 Uhr, Sauna von 10 Uhr bis 21 Uhr, Damensauna immer mittwochs von 16 Uhr bis 21 Uhr

Preise für Erwachsene: Für das Familienbad 5,60 Euro für zwei Stunden, Tageskarte 9,60 Euro, für das Thermalbad 10,40 Euro für zwei Stunden, Tageskarte 23,60 Euro, 7,60 Euro Aufpreis zu Thermalbad für Sauna und 10 Euro pro Termin Salzlounge

Webseite: www.altmuehltherme.de