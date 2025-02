THI-Campus Neuburg startet Umfrage zur Energiewende

Im Rahmen des Forschungsprojekts BigTrans, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, arbeiten die Technische Hochschule Ingolstadt am Campus Neuburg an der Donau und die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg an neuen Wegen der Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern. In diesem Rahmen wurden bereits Veranstaltungsformate wie eine Zukunftswerkstatt und Stände auf regionalen Dorffesten angeboten. Ziel ist es, die Entwicklung von erneuerbaren Energie-Großprojekten zu verbessern und dabei die Bedürfnisse der Menschen vor Ort in den Mittelpunkt zu stellen.

THI startet Umfrage zu PV-Freiflächenanlagen im ländlichen Raum

Eine zentrale Rolle spielt dabei eine Online-Umfrage, die sich gezielt an Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden Karlshuld, Königsmoos, Brunnen, Langenmoosen und Berg im Gau richtet, die entweder eine Einladung per Post oder Telefonanruf erhalten haben oder auch über (soziale) Medien sowie persönliche Kontakte von der Umfrage erfahren haben. Die Umfrage dauert rund 25 Minuten und bietet eine Gelegenheit, um aktiv an der Gestaltung der Energiewende in Ihrer Region mitzuwirken.

Den Schwerpunkt der Befragung bilden die PV-Freiflächenanlagen in der Region und die Einstellung der Menschen dazu. Beispielsweise wird gefragt, wie Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu bereits errichteten Anlagen stehen und welche Präferenzen sie bezüglich künftiger PV-Freiflächen haben. Ebenso finden sich einige allgemeine Fragen zur Energiewende und zur Klimapolitik in der Umfrage, etwa inwieweit Klimaschutzmaßnahmen der ländlichen Entwicklung zuträglich sind oder ihr schaden. Außerdem interessiert es die Organisatoren der Umfrage generell, wie positiv oder negativ die Bevölkerung auf die Zukunft im ländlichen Raum blickt.

Befragung richtet sich an die Bewohnerinnen und Bewohner von Donaumoos-Gemeinden

Die Ergebnisse dieser Befragung tragen dazu bei, Werkzeuge und Strategien zu entwickeln, die eine nachhaltige und bürgernahe Energiegewinnung ermöglichen. Damit dies gelingt, ist die vertrauliche und anonymisierte Auswertung aller gesammelten Daten gewährleistet. Teilnehmende, die den Fragebogen vollständig ausfüllen, haben zudem die Chance, einen 20-Euro-Gutschein für ein regionales Restaurant zu gewinnen. Folgender Link führt direkt zur Befragung: https://surveys.dreifakt.de/index.php/712738?lang=de. (AZ)