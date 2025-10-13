Liebevoll, verschmust und frech: Diese Hunde aus dem Tierheim Ingolstadt sehnen sich nach einer neuen Heimat

Dass immer mehr Tiere in den Tierheimen der Region landen, hat verschiedene Gründe: Doch vor allem unterschätzte Kosten und die Inflation der vergangenen Jahre führen insbesondere seit Corona dazu, dass Tierheime an ihre Grenzen gelangen, sowohl finanziell, als auch was ihre Kapazitäten angeht. Für die betroffenen Tiere ein neues Zuhause zu finden, ist für viele Tierheime aktuell daher besonders wichtig.

Auch der Tierschutzverein Ingolstadt kümmert sich mit seinem Tierheim darum, dass heimatlose Katzen, Hunde oder Nager eine liebevolle neue Heimat finden. Sicherheit geht dabei vor Schnelligkeit: Einer Adoption gehen einige Schritte voraus, darunter ein Besuch und eine Beratung. Die Kontaktaufnahme erfolgt am besten per Mail unter info@tierschutzverein-ingolstadt.de mit ausgefüllter Selbstauskunft, die auf der Homepage des Vereins zu finden ist. Am größten ist der Bedarf aktuell bei den Hunden, für die fünf Anzeigen online sind. Wir stellen Ihnen die treuen Vierbeiner vor, die sich nach einem Herrchen oder Frauchen sehnen.

Diese Hunde in Ingolstadt suchen aktuell ein neues Zuhause

Der Griechische-Schäferhund Oreo

Verschmust, aber frech: Der vierjährige Oreo braucht Aufmerksamkeit und einen neuen menschlichen Begleiter, der ihm klare Grenzen setzt. Andernfalls stellt der aufgeweckte Oreo seine eigenen Regeln auf, was in der Vergangenheit zu Beißvorfällen geführt hat. Geeignet wäre daher ein Herrchen oder Frauchen, das schon Erfahrung hat, ihm viel Zeit und ein Zuhause ohne Kinder schenken kann. Wichtig ist außerdem, dass Oreo regelmäßige Physiotherapie für seine leichte Hüftdysplasie nötig hat.

Wer kann diesem Blick widerstehen? Oreo versteht es, seinen Charme einzusetzen und stellt dann gerne eigene Regeln auf – wenn man ihn lässt. Foto: Tierheim Ingolstadt

Der Cane Corso Balu

Der Cane Corso Mischling braucht vor allem einen liebevollen Rassenkenner. Der 2,5 Jahre alte Balu ist zwar lernbegierig und versteht grundlegende Anweisungen, aber noch legt er manchmal schwieriges Verhalten an den Tag, insbesondere gegenüber Fremden. Er braucht daher ein erfahrenes Herrchen oder Frauchen und ist bereit, einen neuen Menschen in sein Herz zu schließen.

Wissbegierig: Noch hat Balu nicht die besten Manieren, aber er lernt schnell dazu. Foto: Tierheim Ingolstadt

Die Französische Bulldogge Padres

Relaxen und Ruhe: Der neunjährige Padres ist der richtige Begleiter für entspannte Stunden. Wer ihm das und die erhoffte Zuneigung geben kann, wird mit bedingungsloser Liebe belohnt. Padres braucht etwas Hilfe, da er eine Seheinschränkung und eine Futtermittelallergie hat, doch mit Augentropfen und speziellem Futter kann diesen Problemchen entgegengetreten werden.

Chillt gerne: Padres mag es am liebsten entspannt. Foto: Tierheim Ingolstadt

Der Owtscharka-Mischling Ace

Ein wahrer Beschützer: Ace ist ein Herdenschutzhund, der große Wachhundqualitäten mitbringt. Das neue Herrchen oder Frauchen kann sich auf seine absolute Loyalität verlassen, sollte jedoch Erfahrung mitbringen. Bei Fremden schlagen seine Schutzinstinkte an, er verhält sich entsprechend laut. Optimal wäre für Ace ein Zuhause mit Garten, viel Platz und ohne Kinder und andere Tiere.

Aufmerksam: Dem Owtscharka-Mischling Ace entgeht nichts, aber er braucht ein geeignetes Umfeld. Foto: Tierheim Ingolstadt

Ein bewegungsfreudiger Dogo Argentino

Der fünf- bis sechsjährige Dogo Argentino wirkt sehr stattlich und robust. Doch der starke Rüde mit dem weißen Fell hat einen weichen Kern und ist sehr sensibel. Daher setzt ihm die Zeit im Tierheim so sehr zu, dass er zwischenzeitlich unter Magenproblemen litt und dringend in ein neues Zuhause wechseln sollte. Männern gegenüber ist er zurückhaltend, doch auch an sie kann er sich mit der Zeit gewöhnen. Wichtiger ist, dass sich keine anderen Tiere im Haushalt befinden und er in eine ruhige und stressfreie Umgebung kommt.

Hinter einem robust wirkendem Äußeren schlummert bei diesem Dogo Argentino ein weicher Kern. Foto: Tierheim Ingolstadt