Tierheim Riedensheim: Eine gute Adresse für Tiere in Not

14 gerettete Rottweiler, zwei beschlagnahmte Esel und ein verletzter Fuchs aus Oberhausen – so sieht der Alltag im Tierheim Riedensheim aus. Was da an Arbeit anfällt, zeigte Tierschutzchef Gerd Schmidt mit seinem Team einer stattlichen Besucherschar beim Tag der offenen Tür.

„Mädchen, weißt du, was auf dich zukommt?“, fragte Gerd Schmidt eine 13-Jährige, die mit ihrer Familie gerne einen der Rottweiler aufnehmen will. Die Halter müssen Sachkunde nachweisen, ein Negativzeugnis für den Hund und 1000 Euro Hundesteuer jährlich bezahlen. „Überlegt euch das noch einmal“, meinte der Vorsitzende des Tierschutzvereins Neuburg-Schrobenhausen. Rottweiler und andere Kampfhunde der sogenannten Kategorie zwei gehörten nur in absolut verlässliche Hände.

14 Rottweiler-Mischlinge sind im Neuburger Tierheim derzeit untergebracht

Bei 14 Mischlings-Rottweilern in einer Gemeinde im Landkreis Pfaffenhofen war das offenbar nicht der Fall. Die Hunde vermehrten sich unkontrolliert auf einem früheren Fabrikgelände. Wie so häufig, holte Gerd Schmidt auf Antrag des Veterinäramtes die Hunde ins Neuburger Tierheim. Aggressiv seien sie dort nicht, haben aber erhebliche Erziehungsdefizite. Der Kreis Pfaffenhofen müsse dafür monatlich 7000 Euro Pflegekosten bezahlen.

Seit 30 Jahren wiederholt der Tierschützer seine Forderung, Züchter zur Verantwortung zu ziehen und den Handel zu kontrollieren. Weder die Politik noch die Gesellschaft hätten Konsequenzen aus den vielen Problemfällen gezogen, so Gerd Schmidt. Auch aus dem Fall Obermaxfeld, als 140 verwahrloste Hunde beschlagnahmt worden sind, „hat man nichts gelernt.“

Der Aufwand im Neuburger Tierheim lässt sich nur durch die Hilfe der Unterstützer stemmen

Im Tierheim Riedensheim betreuen derzeit 13 hauptberufliche Kräfte 50 Hunde, etwa 200 Katzen, 15 Pferde und einige Schweine. 400 schwache oder verletzte Igel haben die Pflegerinnen aufgenommen, der Bestand scheint langsam in Gefahr zu geraten. Alle Tiere in Not können mit Hilfe rechnen. Den Aufwand stemmen die Beschäftigten mit Hilfe ihrer Unterstützer. Eine Dame, die früher einen Hund aus dem Tierheim hatte, vererbte dem Tierschutzverein 30.000 Euro. Außerdem erhielt der Verein ein Geschäftshaus in der Neuburger Innenstadt übertragen.

„Wir leben von unserem guten Ruf“, steht für Vereinschef Gerd Schmidt fest. Der 72-Jährige lebt seit 40 Jahren für den Tierschutz und scheut die Konfrontation nicht. Die Schießanlage Riedensheim konnte er mit Unterstützung des ehemaligen Landrats Richard Keßler und des SPD-Politikers Hans Kolo für ein Tierasyl erwerben und ausbauen. „Er leistet unglaubliche Arbeit für den Tierschutz“, urteilt Stadträtin Bettina Häring. Am 4. und 5. Oktober sind die Türen wieder geöffnet, Gerd Schmidt hat nahezu alle Bürgermeister der Region eingeladen.