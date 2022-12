Tierische Weihnachtsbilder gesucht

Leserfotos mit schönsten Tiermotiven können per Mail geschickt werden

Romantisch geschmückte Häuser mit Lichterketten und funkelnden Sternen. Kerzen thronen auf Gestecken, Engel, Rentiere und Wichtel halten Einzug in die Wohnungen. Und mittendrin Hund und Katze oder andere geliebte Haustiere, wie sie sich in der festlichen Atmosphäre gemütlich rekeln. Oder auch den ein oder anderen Schabernack mit der liebevoll angebrachten Weihnachtsdekoration treiben. Manch ein Neuburger verpasst auch mal dem kleinen Welpen eine Nikolausmütze für das perfekte Motiv auf der Weihnachtskarte.

Genau solche Motive sucht die Neuburger Rundschau und startet einen Aufruf an alle Leserinnen und Leser: Die Hauskatze schlafend vor dem Weihnachtsbaum oder vielleicht auch im Angriff auf die geschmückte Nordmanntanne. Der Hund inmitten der Lichterkette oder vor dem mit Socken behangenen Kamin. Das Meerschweinchen vergnügt sich in der Miniaturlandschaft des Weihnachtsdorfes?Ganz egal. Hauptsache, der Schnappschuss von dem geliebten Vierbeiner steht ganz im Zeichen von Weihnachten und der Adventszeit. Lustig, zuckersüß oder ein bisschen verrückt, alles ist erlaubt.

Die Bilder können ab sofort per Mail an redaktion@neuburger-rundschau.de mit dem Betreff "tierische Weihnachten" geschickt werden. Bitte den Namen des Haustieres und einen kurzen beschreibenden Satz zu dem Motiv anfügen. Teilnehmen an der Aktion können alle Interessierten bis zum 21. Dezember. Die schönsten Bilder veröffentlicht die Neuburger Rundschau im Anschluss auf ihrer Homepage in einer Bildergalerie und in der Tageszeitung.