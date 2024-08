Missglückter Verkauf: Unbekannter läuft mit teurem Ring davon

Eine 31-jährige Ingolstädterin bot laut Polizei über ein Internetverkaufsportal einen hochwertigen Ring der Marke Tiffany & Co. zum Verkauf an. Mit einem Interessenten vereinbarte sie ein Treffen, das am Donnerstagabend gegen 19.05 Uhr im Bereich des Nordbahnhofs stattfand. Um den Ring näher betrachten zu können, händigte sie diesen an den unbekannten Mann aus. Diese Gelegenheit nutzte er und lief mit dem Ring in Richtung Unterführung davon.

Ein aufmerksamer Zeuge stellte den Dieb am Nordbahnhof in Ingolstadt zur Rede

Einem aufmerksamen Zeugen gelang es, den Dieb zur Rede zu stellen. Schließlich übergab dieser den Ring an den Zeugen und lief davon. Die Ingolstädterin erstattete im Nachgang eine Anzeige bei der Polizei Ingolstadt. Der unbekannte Zeuge sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingolstadt unter Nummer 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)