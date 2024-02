Lkw-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet.

Ein Lastwagenfahrer hat einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verschuldet und ist dann einfach weggefahren. Ein Mann erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma.

Ein bislang unbekannter weißer Lastwagen fuhr am Mittwoch gegen 7.55 Uhr die Staatsstraße 2225 von Thalmässing kommend in Richtung Titting. Kurz vor der Einmündung nach Großnottersdorf geriet der Fahrer des Lastwagens auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 19-jähriger Fahrer eines Kleintransporters musste dadurch ins Bankett ausweichen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet dann ebenfalls auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm stammende Fahrer mit einem entgegenkommenden 61-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Der weiße Lastwagen entfernte sich weiter in Richtung Titting.

Der 61-Jährige erlitt durch den Unfall ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde zur weiteren Behandlung in die Klinik Eichstätt gebracht. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Am Kleintransporter wird der Sachschaden auf etwa 15.000 Euro beziffert, berichtet die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Titting unterstützte die Beamten der Polizeiinspektion Eichstätt bei der Verkehrsregelung an der Unfallstelle.

Hinweise zum weißen Lastwagen nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)