Unfall an Monheimer Kreuzung: Neuburg trauert um verstorbenen Busfahrer

Neuburg trauert: Zahlreiche Menschen hat es am Sonntagnachmittag zu der Stelle gezogen, an der tags zuvor ein leerer Reisebus die Kontrolle verloren und ungebremst gegen eine Mauer an der Monheimer Straße in Neuburg gefahren war. Der 60-jährige Busfahrer, ein bekannter und beliebter Neuburger, hatte nach der Rückkehr von einem Skiausflug bei der Ausfahrt aus der Schlösslwiese einen medizinischen Notfall erlitten und starb wenig später im Klinikum Ingolstadt.

Blumen und Kerzen für verstorbenen Busfahrer in Neuburg

Bekannte, Freunde und Teilnehmer der Skitour legten spontan am Ort des Unglücks Blumen nieder und stellten Kerzen auf, um dem Verstorbenen zu gedenken. An den Unfall erinnern noch die zum Teil eingerissene Mauer, der zerstörte Vorgarten eines Lokals sowie die fehlende Fußgängerampel an der Monheimer Straße. Sie hatte der Bus einfach mitgerissen.