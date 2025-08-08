Icon Menü
Tödlicher Gabelstapler-Unfall in Ingolstadt: 27-jähriger Arbeiter stürzt sechs Meter tief

Ingolstadt

Tödlicher Betriebsunfall: 27-jähriger Staplerfahrer stirbt

In Ingolstadt hat sich ein tödlicher Unfall auf dem Gelände eines Unternehmens ereignet. Ein 27-Jähriger stürzte mit einem Gabelstapler in die Tiefe.
    In Ingolstadt starb ein Gabelstaplerfahrer bei einem Betriebsunfall.
    In Ingolstadt starb ein Gabelstaplerfahrer bei einem Betriebsunfall. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Bei Bauarbeiten kam am Donnerstagabend ein 27-jähriger Mann in Ingolstadt ums Leben. Er stürzte mit einem Gabelstapler rund sechs Meter in die Tiefe. Dies teilt die Polizei mit.

    Der Mann war als Angestellter eines Subunternehmens mit Abbrucharbeiten einer alten Lackieranlage an der Ettinger Straße beschäftigt. Bei Arbeiten in einem Zwischengeschoß benutzte der 27-Jährige gegen 21.15 Uhr einen Gabelstapler. Aus noch unbekannter Ursache fuhr der Mann rückwärts zunächst gegen einen aufgestellten Begrenzungszaun. Im weiteren Verlauf stürzte er über eine Abbruchkante zusammen mit seinem Arbeitsgerät auf den Boden des darunterliegenden Geschosses. Hierbei erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen.

    Tödlicher Betriebsunfall: Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt

    Der 27-Jährige wurde durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen und unter fortwährenden Reanimationsversuchen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er kurze Zeit später verstarb.

    Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen noch am Abend übernommen. Zur Klärung des genaueren Unfallhergangs wurde die Unglücksstelle am Freitag zusammen mit externen Spezialisten intensiv untersucht. (AZ)   

