Nach dem Unglück an der Waschstraße steht jetzt die Todesursache fest

Plus Wenige Tage nach dem tragischen Unglück, bei dem ein Winterdienst-Fahrer an einer Waschanlage starb, steht die Todesursache fest. Doch es bleiben noch viele Frage offen.

Nach wie vor stellen sich viele Fragen, unter welchen Umständen ein 52-jähriger Mann aus Ingolstadt am Dienstagabend auf dem Gelände einer Waschanlage in Neuburg ums Leben gekommen ist. Zwei Tage nach dem tragischen Unglück, hat die Kriminalpolizei Ingolstadt erste Erkenntnisse zur Todesursache. Jetzt wird auch ein Gutachter eingeschaltet.

Todesfall an der Waschstraße in Neuburg: Bilder vom Unglücksort

Mittlerweile wurde durch eine Obduktion geklärt, dass der Mann an den Folgen eines Unfalls mit seinem Traktor gestorben ist. Wie bereits anfangs von Einsatzkräften vor Ort vermutet, wurde der Mann zwischen seinem Traktor und einem angehängten Salzsteuer eingeklemmt. Die Gewalteinwirkung muss so massiv gewesen sein, dass sich der Ingolstädter nicht mehr selbst aus der misslichen Lage befreien konnte.