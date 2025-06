Mit hoher Geschwindigkeit gegen Baum geprallt – 29-Jähriger stirbt bei Schrobenhausen

Ein verheerender Unfall ist am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf der Staatsstraße 2050 von Schrobenhausen in Richtung Langenmosen passiert. Ein 29-Jähriger, der aus dem nördlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stammt, verlor dabei sein Leben. Rettungskräfte konnten dem Mann, der in seinem Wrack völlig eingeklemmt war, nicht mehr helfen. Der Fahrer starb noch vor Ort.

Wie es zu dem tragischen Unfall kam, ist bisher noch nicht geklärt. Die Polizei Schrobenhausen meldet noch Mittwochnacht, dass der 29-Jährige von Schrobenhausen in Richtung Langenmosen unterwegs war. Auf seiner Route durch den Hagenauer Forst, verlor er aus nicht bekannten Gründen, die Kontrolle über sein Auto, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum.

29-jähriger Autofahrer kommt bei Unfall bei Schrobenhausen ums Leben

Icon Galerie 12 Bilder Ein 29-Jähriger prallt mit seinem Auto gegen einen Baum und stirbt an der Unfallstelle. Bilder zeigen die Arbeit der Rettungskräfte vor Ort.

Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug, ein roter Mazda, in seinem Fahrzeug massiv eingeklemmt wurde. Die Front des Wagens hatte sich am Baumstamm regelrecht gespalten. Die Feuerwehr Schrobenhausen musste den Mann aus dem Wagen befreien. Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte starb der 29-Jährige noch an der Unfallstelle. „Leider haben die Reanimationsversuche vom Rettungsdienst keinen Erfolg gehabt“, sagte Christian Linden, Dienstellenleiter der Polizeiinspektion Schrobenhausen.

Tödlicher Verkehrsunfall auf Staatsstraße 2050: Gutachter untersucht Unfallhergang

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. „Zum einen wird das Fahrzeug technisch untersucht, zum anderen wird eine Untersuchung der Unfallspuren vorgenommen, um festzustellen, warum der Unfall passiert sein könnte“, so Linden weiter. Die Staatsstraße war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme bis 23 Uhr am Mittwochabend gesperrt.

