Tölzer Knabenchor: Ein grandioses Konzerterlebnis

Es herrschte atemlose Stille, bevor tosender Applaus das Baringer Münster erfüllte. Grund dafür war das Benefizkonzert, vokal gestaltet vom weltberühmten Tölzer Knabenchor unter dem Dirigat Marco Barbons. Instrumental setzten Johannes Berger (Orgel) und Guido Segers (Trompete) bei einem auserlesenen Programm musikalischer Raritäten Glanzpunkte. Festlich erklang Marcellos „Konzert in c-Moll“, dargeboten mit ungeheurer Fingerfertigkeit. Harmonisch im Miteinander beider Instrumente, wobei schien, als ob musikalische Ornamente durch den sakralen Raum schwebten. Einfühlsamer Trompeten- und Orgelklang, Balsam für die Seele und ins Ohr gehend, kennzeichnete Faurés „Pie Jesu“.

