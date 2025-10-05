Icon Menü
Tölzer Knabenchor begeistert bei Benefizkonzert zugunsten der Lebenshilfe in Baring

Neuburg

Tölzer Knabenchor: Ein grandioses Konzerterlebnis

Der Tölzer Knabenchor begeisterte bei einem Benefizkonzert in Baring. Der Erlös kommt der Lebenshilfe zugute.
Von Brigitte Clemens
    Das Konzert des Tölzer Knabenchors in Bergen war einer der Konzerthöhepunkte des Jahres in Neuburg. Mit auf dem Bild sind die Initiatoren (linke Seite, von links) Johannes Berger (Orgel), Guido Segers (Trompete), Schirmherr Bernhard Gmehling, Andreas Jehn (Lebenshilfe Bayern Mitte) sowie Edgar Mayer (Vorsitzender des Freundskreises „Kultur im Baringer Münster“) und (rechte Seite) Kulturreferentin Gabriele Kaps und Dirigent Marco Barbon.
    Es herrschte atemlose Stille, bevor tosender Applaus das Baringer Münster erfüllte. Grund dafür war das Benefizkonzert, vokal gestaltet vom weltberühmten Tölzer Knabenchor unter dem Dirigat Marco Barbons. Instrumental setzten Johannes Berger (Orgel) und Guido Segers (Trompete) bei einem auserlesenen Programm musikalischer Raritäten Glanzpunkte. Festlich erklang Marcellos „Konzert in c-Moll“, dargeboten mit ungeheurer Fingerfertigkeit. Harmonisch im Miteinander beider Instrumente, wobei schien, als ob musikalische Ornamente durch den sakralen Raum schwebten. Einfühlsamer Trompeten- und Orgelklang, Balsam für die Seele und ins Ohr gehend, kennzeichnete Faurés „Pie Jesu“.

