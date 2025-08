Premiere in Spanien: Fanfarenzug Ottheinrich reist für Auftritt nach Tortosa

Für den Fanfarenzug Ottheinrich gehören weite Busreisen zu Auftritten in Städten wie Vannes, Sète, Sansepolcro oder San Marino längst zur Routine. Doch die jüngste Einladung nach Tortosa, rund 180 Kilometer südwestlich von Barcelona am Fluss Ebro gelegen, stellte die Musiker vor eine völlig neue Herausforderung: Eine Busreise war für diese Distanz schlichtweg nicht praktikabel. So begann im Herbst 2024 die Planung für die erste Flugreise in der Vereinsgeschichte.

Fanfarenzug Ottheinrich Neuburg reiste nach Tortosa in Spanien

Mit Fahnen und Instrumenten im Gepäck ging es bereits in den frühen Morgenstunden Richtung München. Nach einem Flug und einer weiteren Busfahrt später erreichte die Gruppe gegen Mittag ihre Unterkunft. Die hohen Temperaturen von weit über 30 Grad prägten das „Festa del Renaixement“ und sorgten dafür, dass die Veranstaltung in den kühleren Abendstunden stattfand. Dies bescherte den Musikern tagsüber reichlich Freizeit, die sie entspannt am Pool, am Meer oder beim Bummeln in der Stadt verbrachten, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Vollgepacktes musikalisches Programm

Mit Einbruch der Dunkelheit begann jedoch das vollgepackte musikalische Programm. Gemeinsam mit den Gruppen aus Sansepolcro, San Marino, Florenz, Mindelheim und den Gastgebern aus Tortosa bespielten die Neuburger die malerischen Plätze der Stadt bis tief in die Nacht. Der Höhepunkt des Festes war zweifellos der große Umzug am Sonntagabend, gefolgt von einem beeindruckenden Gemeinschaftskonzert am Plaça de l’Absis. Vor einer riesigen Menge begeisterter Zuschauer zeigten alle beteiligten Gruppen ihr Können und sorgten für eine unvergessliche musikalische Nacht.

Nach einem kurzweiligen und gelungenen Wochenende trat der Fanfarenzug Neuburg wieder seine Heimreise an. „Dieser Flug wird auf jeden Fall nicht der letzte gewesen sein“, heißt es vonseiten des Vereins. Der Fanfarenzug freue sich bereits auf ein Wiedersehen in Tortosa. (AZ)