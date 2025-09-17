Icon Menü
Tote Frau in Bergheim: Wie psychische Krankheiten zu einer Tragödie führten

Bergheim/Ingolstadt

Hätte der Tod der Frau in Bergheim verhindert werden können?

Am Landgericht Ingolstadt muss sich derzeit ein Mann verantworten, der seine Frau getötet hat. Wie der Prozess zeigt, waren beide psychisch krank und fielen auf.
Von Dorothee Pfaffel
    Derzeit muss sich ein 56-Jähriger vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten, weil er in Bergheim im September 2024 seine Ehefrau in einem religiösen Wahn getötet haben soll.
    Derzeit muss sich ein 56-Jähriger vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten, weil er in Bergheim im September 2024 seine Ehefrau in einem religiösen Wahn getötet haben soll. Foto: Dorothee Pfaffel

    Vor gut einem Jahr tötete ein Mann in Bergheim seine Ehefrau und ließ die Leiche vermutlich elf Tage lang in der Wohnung liegen. In dem Verfahren, das derzeit vor dem Landgericht Ingolstadt verhandelt wird, muss die Kammer entscheiden, ob der 56-jährige Mann dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Er leidet an einer Art von Schizophrenie und beteuert, seine Frau in einem religiösen Wahn umgebracht zu haben. Auch die Staatsanwaltschaft geht von seiner Schuldunfähigkeit aus. Trotzdem muss die Kammer herausfinden, was damals in dem unscheinbaren Mehrparteienhaus passiert ist, und, ob der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Am zweiten Prozesstag sagt unter anderem die Schwester der Getöteten aus. Sie hat sich im Sommer 2024 große Sorgen um die 54-Jährige gemacht, sie mit Flyern gesucht und sich sogar an den Bergheimer Bürgermeister gewandt.

