Hätte der Tod der Frau in Bergheim verhindert werden können?

Vor gut einem Jahr tötete ein Mann in Bergheim seine Ehefrau und ließ die Leiche vermutlich elf Tage lang in der Wohnung liegen. In dem Verfahren, das derzeit vor dem Landgericht Ingolstadt verhandelt wird, muss die Kammer entscheiden, ob der 56-jährige Mann dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Er leidet an einer Art von Schizophrenie und beteuert, seine Frau in einem religiösen Wahn umgebracht zu haben. Auch die Staatsanwaltschaft geht von seiner Schuldunfähigkeit aus. Trotzdem muss die Kammer herausfinden, was damals in dem unscheinbaren Mehrparteienhaus passiert ist, und, ob der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Am zweiten Prozesstag sagt unter anderem die Schwester der Getöteten aus. Sie hat sich im Sommer 2024 große Sorgen um die 54-Jährige gemacht, sie mit Flyern gesucht und sich sogar an den Bergheimer Bürgermeister gewandt.

Dorothee Pfaffel

85049 Ingolstadt

Landgericht