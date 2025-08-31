Radom Air Show 2025: Schock nach Kampfjet-Absturz in Polen

Im Vorfeld der Radom Air Show 2025 ist ein polnischer Display-Pilot beim Absturz seines F16-Kampfjets ums Leben gekommen. Major Maciej „Slab“ Krakowian befand sich auf einem Vorbereitungsflug für die Flugshow am 30. und 31. August, als seine Maschine aus noch ungeklärten Gründen auf die Start- und Landebahn stürzte. Bei der Flugshow sollte auch der Neuburger Display-Pilot „Noble“ sein Können im Eurofighter zeigen, nach dem tragischen Unglück wurde die Veranstaltung allerdings abgesagt. Wie Florian Herrmann, Presseoffizier des Display-Teams der Luftwaffe, bestätigt, ist die Bestürzung auch im deutschen Lager groß.

Deutsches Display-Team um Neuburger Piloten „Noble“ in tiefer Trauer

„Die Display-Szene ist wie eine erweiterte Familie, man kennt sich und verbringt viel Zeit miteinander. Wir sind unfassbar traurig und mit den Gedanken bei seiner Familie, seinen Kameraden und dem polnischen Team.“ Erst im Juni habe man bei einer anderen Flugshow im polnischen Leszno den verunglückten Piloten getroffen, gemeinsam gegrillt, dementsprechend hart treffe der Verlust das deutsche Team. „Das hinterlässt auch bei uns tiefe Spuren“, so Herrmann.

Ob es nun ein menschlicher oder technischer Fehler war, der am Donnerstag zum Unglück geführt hat, ist noch vollkommen unklar. Deshalb möchte Herrmann sich auch nicht an den im Internet kursierenden Spekulationen und Mutmaßungen beteiligen. „Eine seriöse Aussage lässt sich erst treffen, wenn das Unglück von den polnischen Behörden aufgearbeitet worden ist und ein offizieller Bericht vorliegt.“

Bei Leistungsdemonstrationen und Flugshows gelten strenge Sicherheitsstandards

Generell wird bei Leistungsdemonstrationen und Airshows auf die höchsten Sicherheitsstandards geachtet, wie Herrmann erklärt, insbesondere auch bei der Luftwaffe der Bundeswehr. Derzeit gebe es nur zwei Luftwaffen-Piloten, die den Eurofighter in diesen extremen Bereichen bewegen, einer davon ist der Neuburger Display-Pilot „Noble“. „Bevor Noble für sein Display-Programm in den Eurofighter steigt, stehen zwischen 50 und 100 Flüge im Simulator an. Und auch darüber hinaus wird das Programm, also diese Abfolge von Flugmanövern, intensiv trainiert und vorbereitet“, so der Presseoffizier.

Nach dem Unglück bei einer Flugshow in Ramstein im Jahr 1988, bei dem 70 Menschen getötet und 1000 verletzt wurden, sind die Sicherheitsstandards, insbesondere bei der Luftwaffe der Bundeswehr, noch engmaschiger. „Unser Display-Team fliegt andere Höhen als manche andere Nationen, so gibt es einen gewissen Puffer. Es gibt da seitens der Bundeswehr strenge Abmessungen, die auch im Programm unserer Piloten Beachtung finden“, erklärt Herrmann. Für das Publikum ist die Gefahr dementsprechend gering, da nicht über Zuschauerreihen geflogen wird und es eine imaginäre Linie zu beachten gilt, die in keinem Fall überschritten werden darf.