Tragischer Motorradunfall bei Rennertshofen: 56-jährige Frau aus Dänemark stirbt

Eine Frau aus Dänemark ist am Freitagmittag bei einem tragischen Verkehrsunfall beim Rennertshofener Ortsteil Hatzenhofen ums Leben gekommen. Die 56-Jährige war als Beifahrerin mit ihrem ein Jahr älteren Mann – ebenfalls Däne – auf einem Kawasaki-Motorrad auf der Staatsstraße von Rennertshofen in Richtung Neuburg unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 21-jährige Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit ihrem Opel Corsa in die entgegengesetzte Richtung.

Die junge Frau wollte nach links in den Sprösselmühlweg in Hatzenhofen abbiegen und übersah dabei aus bisher unbekannten Gründen das Motorrad. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr abbremsen und krachte in den Corsa. Eine Zeugin, die ebenfalls mit ihrem Auto auf der Staatsstraße unterwegs war, verständigte sofort – um 11:42 Uhr – die Rettungskräfte.

Die 56-jährige Dänin konnte nicht mehr wiederbelebt werden

Thomas Auernhammer, Einsatzleiter der Stepperger Feuerwehr, war kurz danach vor Ort und versuchte mit den First Respondern noch erfolglos, die Dänin zu reanimieren, während ihr Mann schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus abtransportiert wurde. Die 21-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, musste aber vom Kriseninterventionsdienst betreut und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.

Aus welchem Grund die beiden dänischen Motorradfahrer im Landkreis sind, ist noch nicht klar. „Wir glauben aber, dass sie als Touristen hier sind“, sagte Franz Sailer, bei der Neuburger Polizei für den Verkehr zuständig. Insgesamt waren 21 Einsatzkräfte der Feuerwehren Stepperg und Hatzenhofen, zwölf vom Rettungsdienst und vier Polizeibeamte im Einsatz. Weil ein Gutachter noch den genauen Unfallhergang klären musste, blieb die Straße noch bis weit in die Nachmittagsstunden gesperrt, der Verkehr wurde von den Feuerwehren über die Rennertshofener Straße umgeleitet.