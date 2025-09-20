Traktor stürzt mit Zweijähriger zehn Meter tief eine Böschung hinab

Mit einem Schutzengel waren am Freitag gegen 17.30 Uhr ein 36-jähriger Hirnstettener zusammen mit seiner zweijährigen Tochter unterwegs. Der Mann fuhr mit seinem Traktor und Anhänger die Staatsstraße von Altdorf Richtung Hegelohe und kam ohne Fremdverschulden auf das rechte Bankett und touchierte die Leitplanke, teilt die Polizei mit. Dort verkeilte sich der rechte Vorderreifen derart in der Leitplanke, dass das komplette Gespann über die Leitplanke etwa zehn Meter die Böschung hinabstürzte und seitlich zum Liegen kam. Der Mann konnte sich und seine Tochter selbstständig aus dem Führerhaus befreien. Ersthelfer, die dahinter fuhren, verständigten den Notruf. Auf Grund von Kopfverletzungen wurden Vater und Tochter zur weiteren Abklärung mit dem Rettungshubschrauber in eine Regensburger Klinik geflogen. Die Staatsstraße war bis zur Bergung des Gespanns mehrere Stunden gesperrt. Ein Autokran barg letztlich den 7,5 Tonnen schweren Traktor samt Anhänger. Neben dem Rettungsdienst und Rettungshubschrauber waren die Feuerwehren Titting mit 23 Mann, Altfdorf mit neun Mann sowie der Kreisbrandmeister vor Ort. Der Schaden an Traktor und Anhänger wird auf 80.000 Euro geschätzt. (AZ)

