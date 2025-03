Wandel in der Autoregion: Von der Fräsmaschine zum 3D-Drucker

Unter dem Leitsatz „Ihre Transformation. Unsere Unterstützung“ haben die Agentur für Arbeit Ingolstadt, Bayern Innovativ und das regionale Netzwerk transform 10 gemeinsam ein Projekt gestartet, um Unternehmen in der Region 10 mit viel Know How dabei zu unterstützen, die Herausforderungen der Transformation zu meistern.

„Unser Fokus gilt der Zukunftsgestaltung von kleinen und mittleren Unternehmen in Ingolstadt und den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen“, erklärt Sebastian Heimisch, Teamleiter bei der Agentur für Arbeit Ingolstadt, das Ziel der Transformationsbegleitung.

Die Transformationsberatung in Ingolstadt gibt Hilfen zu Fördermitteln oder bietet Workshops

Während Bayern Innovativ Unterstützung in den Bereichen Fördermittel, Vernetzung und Marketingaktivitäten bietet, konzentriert sich die Arbeitsagentur auf Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote sowie die Unterstützung bei der Gewinnung von Fachkräften. Insbesondere die individuelle Förderung von Beschäftigten, die Qualifizierungsberatung und die Optimierung der Personalstruktur bilden die Schwerpunkte. Der dritte Partner, transform 10, fördert mit Workshop- und Weiterbildungsformaten die Kompetenzentwicklung und Fachkräftesicherung.

Einer der Betriebe, der die Transformations-Unterstützung in Anspruch nimmt, ist 3D Masterparts in Lenting. Das mittelständige Unternehmen hat sich auf ein spezielles 3D-Druck-Verfahren spezialisiert. Beim sogenannten Rapid Prototyping werden unterschiedliche 3D-Produkte möglichst schnell und kosteneffizient hergestellt. Das vormals als Fast Forward Moulding GmbH firmierende, von Raschid Deschner geführte Unternehmen war vor dem Einstieg in den Transformationsprozess als Unternehmen für Frästechniken sehr stark an die Auftragslage der regionalen Automobilindustrie gebunden.

Firmen in der Region 10 haben einen großen Unterstützungsbedarf bei der Transformation

Mit dem neuen Fokus auf 3D-Druck in Kombination mit der bestehenden Erfahrung in der Frästechnik können nunmehr maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Projekte in unterschiedlichen Branchen angeboten werden. „Wir wollen uns auf dem bereits bestehenden Markt als ein neuartiger Problemlöser beziehungsweise Dienstleister für die Herstellung von sowohl gefrästen als auch 3D gedruckten Objekten etablieren“, erklärt Deschner.

In der Transformationsberatung wurde sich auf drei Kernthematiken konzentriert: Wie werden komplexe Prototypen entwickelt und gefertigt, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen? Wie kann das neue Angebot erweitert und neue Märkte erschlossen werden? Wie lassen sich mit KI-gestützten Visualisierungen von Prototypen 360°-Kundenerlebnisse ermöglichen sowie Kostenschätzungen und Bestellprozesse vereinfachen?

Die Konzentration auf die Kernthematiken des gemeinsamen Austausches hat sowohl den laufenden Prozess der Transformation als auch weitere Potenziale aufgezeigt und bildet somit das Fundament der weiteren Transformation. „Digitale Transformation stellt eine Hürde bzw. eine Herausforderung für kleine- sowie mittelständige Unternehmen dar. Daher ist es sehr zum Vorteil, die Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern wie der Agentur für Arbeit, Bayern innovativ und Transform10 in Anspruch zu nehmen“, so der Firmenchef

„Die Beratung von 3D Masterparts zeigt, wie umfangreich und komplex die Unterstützungsbedarfe in der Transformation sind. Durch eine gemeinsame Beratung, können wir Potenzial erkennen und die Umsetzung der Transformation in Unternehmen voranbringen“, fasst Sebastian Heimisch zusammen.

Interessenten für eine Beratung können sich per Mail an sebastian.heimisch@arbeitsagentur.de melden. (AZ)