Hubert Aiwanger in Ingolstadt: Das automotive Übergewicht soll weg

Rund 50 zentrale Akteure aus Politik, Verbänden, Wirtschaft und Arbeitnehmervertretungen sind mit dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei der regionalen Transformationskonferenz zusammengekommen, um die Weichen für die Zukunftsbranchen in der Region zu stellen. Zuerst hörte sich der Minister an, was Unternehmen von der Politik fordern. Und nun versucht er, zusammen mit den Gebietskörperschaften und den Unternehmen den holprigen Weg etwas einzuebnen. Als Stolpersteine sind vor allem die überbordende Bürokratie, die Steuerlast, sowie die Energie- und Personalkosten genannt worden.

