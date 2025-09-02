Traumgarten Open-Air 2025: Auf dem Weg zur Techno-Institution

Es sind keine leichten Zeiten für die Veranstalter kleinerer Festivals und Open Airs. Die Kosten für Energie, Material und Künstlergagen gehen durch die Decke und meist werden diese Kosten dann an die Besucherinnen und Besucher weitergegeben. „Alle werden teurer, der Traumgarten bleibt gleich“, sagt daher auch ein zufriedener Stefan Lindenthal. Richtig stolz aber sind er und Michael Dünstl auf das DJ-Line-Up bei der vierten Ausgabe des Traumgarten-Open-Airs am 20. September im Biergarten des Sporthotels Rödenhof.

Für den Traumgarten 2025 haben die Veranstalter auch überregionale DJs engagiert

„Wir versuchen natürlich immer den Besucherinnen und Besuchern etwas Neues zu bieten und neue Reize zu setzen“, sagt Dünstl. Dabei geholfen habe, dass sich die Verantwortlichen des Traumgartens mit dem Open-Air mittlerweile ein gewisses Standing erarbeiten konnten. So ist in diesem Jahr mit David Bucka ein DJ aus der Elektro-Hauptstadt Berlin zu Gast, der mit seinem Melodic Techno bestens in den Traumgarten passt. Entstanden ist die Kollaboration mit einer einfachen Nachricht bei Instagram. „Ich habe ihn einfach angeschrieben, er hat sich das Ganze angesehen und war dann schnell überzeugt“, erzählt Dünstl. Es sei eine Auszeichnung für den Traumgarten, mit dem Konzept auch bekanntere Djs in die Ottheinrichstadt zu locken.

Apropos bekanntere DJs: Einen weiteren prominenten Namen hat Stefan Lindenthal an Land gezogen. Aus Österreich kommt Padre El Ferenco zu Besuch, der nicht nur DJ ist, sondern auch Gründer und Mitveranstalter des legendären Alpen-Festivals „Rave on Snow“ in Saalbach. „Da muss man wirklich sagen, dass diese Leute nicht überall hinkommen“, sagt Dünstl stolz. Den überregionalen Teil des Line-Ups rundet Sanel aus Stuttgart ab, der im Club Proton eine eigene Veranstaltungsreihe etabliert hat und seine Fans mit sonntäglichen After-Hour-Partys um den Schlaf bringt.

An dem bewährten Konzept, in erster Linie aber DJs aus Neuburg und der Region eine Plattform zu bieten und auf die Bühne zu holen, haben Dünstl und Lindenthal nicht geändert. Seine Premiere im Rödenhof feiert heuer etwa der Neuburger Kip_pe, der bisher unter anderem im Bootshaus und der Drogerie an Turntables stand, dazu gibt Keff KRS sein Comeback nach zwei Jahren Traumgarten-Abstinenz. Der Neuburger Yelb, im vergangenen Jahr noch zusammen mit Kiki am Start, ist heuer solo unterwegs. Mit Aurel b2b Jampikid, bekannt aus dem Ingolstädter Nest und zum zweiten Mal, tritt jedoch auch in diesem Jahr ein Duo auf und bringt traditionell groovigen Sound mit nach Neuburg.

Im Loungebereich vor der Tanzfläche kann man entspannt zusammensitzen, Tischtennis spielen und sich eine kurze Verschnaufpause gönnen. Foto: Daniel Helmschmidt, canipics

Zu guter Letzt darf selbstredend auch Organisator Stefan Lindenthal nicht an den Decks fehlen, der deutschlandweit und darüber hinaus auf Festivals, Open-Airs und in Clubs zu sehen ist und auch mit seinen eigenen Tracks erfolgreich ist. „An der Mischung haben wir nicht gedreht, es gilt wie immer: chillig, wenn die Sonne scheint, Feuer unter dem Dach, wenn es dunkel wird“, sagt Lindenthal zum Programm. Nicht nur eingefleischte Techno-Fans sollen so am 20. September auf ihre Kosten kommen.

Das bewährte Konzept des Traumgartens im Rödenhof-Biergarten wurde kaum verändert

Die Verköstigung der Meute übernimmt in diesem Jahr das Sporthotel-Team, mit Steaksemmeln, Pommes und einem veganen Curry als fleischlose Alternative. Weil somit kein Foodtruck im Lounge-Bereich steht, ist dort nun noch mehr Platz. Neben der beliebten Tischtennisplatte wird es einen Bierpong-Tisch geben und auch für die gewohnt ausgeflippte Dekoration entstehen so neue Möglichkeiten. „Da werden wir noch die ein oder andere Überraschung zusammenzimmern, bevor es losgeht“, sagt Dünstl. Dekorieren lassen können sich auch die Gäste, der Neuburger Tattoo-Künstler Alex Marten hinterlässt auch dieses Mal auf Wunsch bleibende Eindrücke.

Bei den Tickets gibt es, wie eingangs erwähnt, keine großen Überraschungen. Die Early-Bird-Tickets sind bereits ausverkauft, für die „Schnell sein lohnt sich“-Tickets für 13 Euro muss man tatsächlich sehr schnell sein, da hier nur noch wenige Karten verfügbar sind. In der finalen Phase kosten die Tickets 16 Euro, was übrig bleibt, geht an der Abendkasse über die Theke. Um schon früh am Tag etwas Schwung in die ganze Sache zu bringen, haben sich Dünstl und Lindenthal ein besonderes Angebot überlegt. So gibt es in diesem Jahr vergünstigte Tickets für alle, die bereits vor 16 Uhr erscheinen. Die Early-Access-Tickets kosten fünf Euro, gefeiert werden darf damit natürlich trotzdem bis zum Schluss. Eine Afterparty, wie es sie 2024 noch gab, findet heuer nicht statt. Einerseits habe sich die Suche nach einer geeigneten Location schwierig gestaltet, andererseits sei sie nach zehn Stunden tanzen und feiern nicht unbedingt nötig. „Viel lieber wäre es uns, wenn wir nur eine oder zwei Stunden länger machen dürften als Mitternacht. Vielleicht ist das ja irgendwann möglich“, hofft Lindenthal.

Tickets und alle weiteren Informationen finden sich auf den öffentlichen Social Media-Accounts des Open Airs, unter www.facebook.com/traumgartenopenair und unter www.instagram.com/traumgarten_openair/.