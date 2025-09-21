Traumgarten Open Air 2025: Lauter Resonanzkörper

Wenn es im Traumgarten dunkel wird und die DJs den kollektiven Puls des Publikums nach oben treiben, ist für Organisator Michael Dünstl die meiste Arbeit schon getan. Sieht man ihn den Rest des Tages über das Gelände eilen, um hie und da an den letzten Stellschrauben zu drehen, tanzt der Betreiber des Sporthotels Rödenhof dann in erster Reihe vor dem DJ-Pult und heizt die Menge mit an. Am Samstag, bei der vierten Ausgabe des Neuburger Elektro Open Airs, hatte Dünstl, in kunterbunter 80er-Jahre-Trainingsjacke und roter Kappe, offensichtlich besonders viel Freude.

Musikalisch ist der Traumgarten auch 2025 über jeden Zweifel erhaben

Mit den Händen im Himmel grinste er über beide Ohren und blickte dabei in strahlende, verträumte Gesichter, die sich auf der bis zum Bersten gefüllten Tanzfläche aneinanderdrängten und sich von DJ David Bucka einen krönenden, weil krachenden Abschluss bereiten ließen. In den vergangenen Jahren hatte Alex Dick das Schlusswort im Traumgarten und sich dabei einen exzellenten Ruf bei den Traumgarten-Fans erarbeitet. Der in der Techno-Hauptstadt Berlin erfolgreiche Bucka, den Dünstl für den Traumgarten gewinnen konnte, hatte also durchaus etwas zu beweisen und hielt, was die Veranstalter im Vorfeld versprochen hatten. Das zuvor von Stefan Lindenthal schon zum Sieden gebrachte Publikum goutierte das Finale mit lautem Jubel und Höchstleistungen auf der Tanzfläche. „Schon geil, oder?“, fragte Dünstl im Vorbeigehen. Ja, schon.

"Ab hier wird geträumt" verspricht ein Schild am Eingang zum zur Tanzfläche umfunktionierten Biergarten. Foto: Jessika Plosconka

Überhaupt präsentierte sich der vierte Traumgarten erneut über jeden musikalischen Zweifel erhaben. Das bewährte Konzept, den Rödenhof-Biergarten mit einer möglichst großen Bandbreite elektronischer Musik zu beschallen, sorgte für das gewohnt generationenübergreifende Publikum. Die einen im freizügigen Raver-schwarz gekleidet, die anderen farbenfroh glitzernd, feierten gemeinsam zu einer Mischung aus lässigem House, einer Prise Disco samt 80er-Jahre-Flair und tiefem, wummerndem Techno. Die Besucherinnen und Besucher dankten es mit unbändiger, friedlich-harmonischer Energie.

Der Traumgarten im Rödenhof-Biergarten ist und bleibt mehr als eine Techno-Party

Doch auch wenn die Musik die Schlagzahl bestimmt, der Traumgarten ist eben nicht nur eine Techno-Party, sondern ein zehnstündiges Festival. Michael Dünstl und Stefan Lindenthal haben im Rödenhof-Biergarten eine Spielwiese geschaffen, die sich vor größeren Veranstaltungen nicht verstecken muss und dafür sorgt, dass auch Tanzunwillige auf ihre Kosten kommen. Schon am Nachmittag tummelten sich viele Besucherinnen und Besucher in der gemütlichen Lounge-Area, wo eifrig Tischtennis und Bier-Pong gespielt und Kraft für die nächste Runde auf der Tanzfläche getankt wurde.

In der gemütlichen Lounge-Area spielten die Gäste Tischtennis und Bier-Pong, während sie bei 28 Grad das Comeback des Sommers genossen. Foto: Florian Lang

Der Rest saß währenddessen auf der Couch im „Wartezimmer“ von Tätowierer Alex Martens. Nachdem er im vergangenen Jahr mit seinem Team noch im kleinen Kämmerlein gestochen hatte, richteten die Organisatoren ihm heuer ein Studio neben der Bar ein. Als gehöre ein bleibendes, tintenschwarzes Andenken zum Traumgarten dazu, konnte er sich nicht über mangelndes Interesse beschweren. Schon kurz nach Beginn gab es eine recht lange Warteliste, und wohin man auch blickte, glänzten frisch gestochene, mit Folie abgeklebte Motive auf Schultern, Handgelenken und Unterschenkeln.

Dabei half natürlich auch, dass der Sommer am Wochenende ein furioses Comeback feierte. Traditionell hat der Traumgarten eher Pech mit dem Wetter, heuer glitzerten Schweißperlen statt Regentropfen im Tageslicht. Zwar dauerte es trotz vergünstigter Early-Access-Tickets für alle, die vor 16 Uhr antanzten, ein oder zwei Stunden, bis sich das Gelände und vor allem die Tanzfläche füllten. Als sie dann aber voll war, zeigte der Traumgarten und das tanzwütige Publikum mal wieder, warum es im Neuburger Veranstaltungskalender derzeit nichts Vergleichbares gibt.