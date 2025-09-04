Traurige Gewissheit: 83 Jahre alter Vermisster aus Oberstimm ist tot

Hunderte von Rettungskräften und Freiwilligen hatten mehr als drei Tage lang nach einem 83-Jährigen aus Oberstimm gesucht. Alle hatten gehofft, den Mann lebend zu finden, doch am Donnerstagmorgen machten Schwimmer die traurige Entdeckung: Der Vermisste lag tot im Oberstimmer Schacht, einem Weiher am Ortsrand von Oberstimm. Aktuellen Erkenntnissen zufolge ist er vermutlich bereits kurz nach seinem Verschwinden am Sonntagabend dort zu Tode gekommen. Aktuell geht die Polizei von einem tragischen Unfall aus.

Bis zu 800 Einsatzkräfte hatten nach dem Mann aus Oberstimm gesucht

Die Einsatzkräfte hatten lange die Hoffnung, den Mann, der auf Medikamente angewiesen war, noch lebend zu finden. Tag für Tag wurde die Suchaktion ausgeweitet, zuletzt bis hinein in den Kreis Neuburg-Schrobenhausen und den Süden Ingolstadts. Nachdem die Suche mit einem Hubschrauber, Suchhunden, Tauchern und technischem Gerät an den ersten Tagen nicht dazu geführt hat, den Mann zu finden, machten sich am Dienstag und Mittwoch bis zu 800 Personen auf die Suche nach dem Rentner.

Die Polizei hat zudem die Anwohner rund um den Manchinger Ortsteil aufgefordert, in Gartenhäuschen oder Schuppen nachzusehen in der Hoffnung, dass der Mann dort Unterschlupf gefunden haben könnte. Die Einsatzkräfte hielten es auch für möglich, dass er in einen der Shuttlebusse gestiegen sein könnte, die die Menschen zum nahen Barthelmarkt und wieder nach Hause brachten. Denn als der Mann verschwand, fand ganz in der Nähe eines der größten Volksfeste der Region statt.

Der kleine See, in dem die Leiche des Mannes am Donnerstagfrüh schließlich entdeckt worden ist, war laut Polizei nach dem Verschwinden des Mannes bereits abgesucht worden, auch Taucher waren dort im Einsatz. Allerdings habe man sich darauf konzentriert, den Mann noch lebend zu finden und deshalb insbesondere die Uferbereiche abgesucht, erklärte ein Polizeisprecher.