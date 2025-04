Duškos Geist schwebt wieder durch den Jazzkeller

Was er wohl an einem Abend wie diesem gesagt hätte? Entweder hätte Duško Gojković zu Lebzeiten breit gelächelt, wie er es bei seinen zahllosen Auftritten im Neuburger Birdland immer wieder tat, weil ihm einfach Musik, Band und vor allem das Publikum so gut gefielen, dass er sich in einem Bad aus Endorphin und Adrenalin wohlfühlen konnte. Oder er hätte nur vor sich hingeschaut. Ganz selten kam es schon mal vor, dass ihm einiges nicht passte. Solche Gemütsregungen konnte er aber stets gut überspielen. Immer Gentleman und Genießer – und vor allem wegen seiner subtilen, melodischen, kantablen Spielweise ein beispielloser Virtuose, wie es ihn so schnell nicht mehr geben wird.

